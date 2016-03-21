Наркотик перестает действовать: политолог рассказал, почему падает рейтинг Путина

21 марта 2016, 17:10

Бунт или мятеж в России возможен только когда закончится еда, считает Тарас Березовец.

Тарас Березовец

Падение уровня доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вызвано тем, что граждане России выбирают между холодильником и телевизором, и холодильник постепенно начинает брать верх.

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communication Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду".

""Левада" — это, наверное, единственный социологический центр, которому можно доверять в современной России. Но и при этом следует помнить, что, скорее всего, большое количество респондентов отказывалось от ответов, потому что люди вряд ли на диктофон захотят говорить о своих симпатиях в современной России — ведь путинская Россия много в чем превзошла даже времена СССР", — говорит политический эксперт.

"Почему сейчас падает рейтинг Путина? Вспомните, что перед аннексией Крыма у Путина был самый низкий рейтинг: в декабре 2013 года уровень поддержки российского лидера составлял 54%, согласно данным того самого центра "Левада". А как только был аннексирован Крым, эти показатели подскочили до 82%. Однако рейтинг теряется, потому что этот наркотик перестает действовать. Мы уже видели, как в Москве люди убегали с митинга по случаю второй годовщины воссоединения с Крымом, куда их силой сгоняли. По данным "Дождя", половина людей убежала оттуда", — напомнил политолог.

"Как российское руководство может действовать в такой ситуации? Участие России в сирийской кампании было одной из попыток исправить положение дел. Но россияне выбирают между холодильником и телевизором, и холодильник постепенно начинает брать верх. Сколько бы российское руководство ни старалось убедить, что санкции не действуют, что присутствует импортозамещение, но продукцию они так и не умеют производить, и ситуация только ухудшилась. Поскольку раньше это компенсировалось за счет нефти и доллара, а также покупались европейские, украинские и белорусские продукты, а сейчас — всё, выбора практически нет", — подчеркнул Березовец.

"Поскольку российское руководство не может улучшить экономическую ситуацию, очевидно, действовать в ответ оно будет через привычную "иглу" реваншизма и империализма. По некоторым данным, Кремль рассматривает в качестве вероятной альтернативы Крыму аннексию Южной Осетии. То есть рассматривается вариант — до конца 2016 года оккупированную Южную Осетию включить в состав России, как еще одного субъекта РФ. Это не окончательно принятое решение, но оно рассматривается", — говорит директор компании Berta Communication.

"Чем объясняется столь высокий процент доверия к Путину, который все-таки сохраняется? Россияне просто не получают достаточного количества информации. Как рассказывают мне российские друзья, большая часть новостей, которая известна нам, до них просто не доходит. То есть часто то, что происходит в Украине и в самой России, попросту замалчивается. В России очень плохой охват населения Интернетом — менее 40%. Это даже не Украина, где уже даже сельская местность интернетизирована более чем наполовину. В России Интернета нет, соответственно, люди не знают реальных событий. У них промыты мозги телевизором, который полностью контролируется спецслужбами и властями, которые формируют картинку. Бунт или мятеж в России возможен только по одной причине — когда закончится еда; все остальное им до одного места, они плюют на все свободы. Путина будут поддерживать, поскольку он дает россиянам ощущение величия. И за это "величие" они готовы платить даже холодильником. Но постепенно в России "холодильника" становится все меньше и меньше, и качество уже не то, потому потихоньку холодильник начинает оттеснять телевизор. Когда в телевизоре говорят, что все прекрасно, растет ВВП и престиж страны, холодильники полны, а россиянин открывает свой холодильник и видит, что там мышь повесилась, начинает включаться критическое мышление", — подытожил Тарас Березовец.

Напомним, по данным опроса "Левада-центр", за год количество россиян, которые доверяют Путину, уменьшилось на 10% (с 83 процентов до 73-х). А более двух третей опрошенных россиян (65%) по-прежнему хотели бы видеть Путина на посту главы РФ и через два года.

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