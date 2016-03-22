Путин теряет доверие россиян: на что пойдет хозяин Кремля для поднятия рейтинга?

Президент РФ Владимир Путин начал терять доверие россиян. Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Левада-центра", проведенного в феврале-марте 2016 года. Так, сегодня Путину полностью доверяет 21% респондентов, хотя еще год назад таковых было 26%. Скорее доверяют российскому лидеру 52% (год назад — 57%), не доверяют — 14% (эта цифра осталась такой же, как и в 2015 году). Таким образом, количество доверяющих Путину в сумме снизилось за год на 10%.

При этом треть опрошенных не могут сказать о президенте РФ ничего плохого, количество восхищающихся снизилось на 2% — до 8%. Возросло количество людей с нейтральным или безразличным отношением к Путину с 10% до 15%, а также количество людей с настороженным и выжидательным отношением к нему — с 5% до 8%.

Хотя следует отметить, что общая картина остается прежней — российского гаранта поддерживают существенно большая часть респондентов. Напомним также, что рейтинги Путина взлетели сразу после аннексии Крымского полуострова на волне эйфории от "Крымнаша" — весной 2014-го они составляли 86%, по данным того же "Левада-центра".

"Главред" обратился к политологам, чтобы они объяснили, с чем связана постепенная утрата доверия россиян к Путину — с тем, что он не демонстрирует больше достижений уровня аннексии Крыма, или с тем, что не сумел продемонстрировать внятных успехов в сирийской кампании, либо с другими факторами. Кроме того эксперты рассказали, к каким методам может прибегнуть российский лидер, чтобы вернуть доверие россиян.

Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Падение уровня доверия к Путину происходит по двум причинам. Первая и самая главная — социально-экономическое самочувствие россиян, которое сегодня не из лучших. При этом важно, что ожидания россиян по поводу будущего не слишком оптимистичны. Все понимают, что Россия переживает социально-экономический кризис, и никакого выхода или просвета не предвидится. В связи с этим у россиян возникают вопросы: кто виноват, и почему так произошло? По этой причине оценка эпохи Путина будет меняться, и будет рассматриваться как время потерянных возможностей.

Вторая причина заключается в том, что не оправдались ожидания триумфального возвращения России в геополитику. И в отношении Украины ею не были достигнуты поставленные цели: задекларированные проекты "Новороссия" и "русская весна" не были реализованы; присвоение Крыма также сопровождается множеством социально-экономических проблем. Да и авантюра в Сирии также заканчивается на противоречивой ноте, когда не совсем понятно, зачем вообще она затевалась.

Вся история с "Крымнашем" и агрессией против Украины, военная кампания в Сирии — весь этот поворот курса, который мы наблюдали с начала 2014 года (хотя, на самом деле, такой курс был взят еще в 2007 году и официально провозглашен в Мюнхене на конференции по безопасности), в целом был направлен на то, чтобы отвлечь россиян в условиях объективного ухудшения ситуации в России, когда снижение доверия к власти и падения рейтинга Путина является совершенно ожидаемым и безальтернативным сценарием развития событий. То есть это была своего рода превентивная мера, чтобы хоть чем-то перебить этот тренд, отвлечь от него. Это и было достигнуто идеологической, военной мобилизацией, нагнетанием психологического напряжения.

Однако два раза подряд Путину не удастся использовать этот ресурс, поскольку такие операции имеют определенную логику и определенный сценарий развития событий. Так, Гитлер не мог дважды прийти ко власти в Германии, а социализм не мог быть дважды построен в Советском Союзе. Точно так же и "русская весна" имеет свой "срок годности". Очевидно, в России появятся какие-то альтернативные стратегии. Скорее всего, это будет своего рода самоизоляция и сужение публичной сферы как таковой в государстве.

Сколько россияне будут оставаться очарованы своим лидером? Это будет зависеть от той степени закрытости или открытости системы, которую удастся обеспечить российской ФСБ, пропагандой, сектором контроля над экономикой и собственностью. То есть насколько с помощью перечисленных инструментов удастся "закрыть" Россию. Закрытые режимы могут быть довольно долговечными (например, Куба, Северная Корея, Ливийская Джамахирия). Они могут существовать долго, поскольку система построена на персональной харизме лидера. Сколько существует харизма — столько может существовать и система. Но в таких масштабах, как РФ, и в таком обществе, которое не имеет выразительных идеологических перспективных идей, достичь закрытости будет очень сложно.

Политтехнолог, директор компании BertaCommunication Тарас Березовец:

"Левада" — это, наверное, единственный социологический центр, которому можно доверять в современной России. Но и при этом следует помнить, что, скорее всего, большое количество респондентов отказывалось от ответов, потому что люди вряд ли на диктофон захотят говорить о своих симпатиях в современной России — ведь путинская Россия много в чем превзошла даже времена СССР.

Почему сейчас падает рейтинг Путина? Вспомните, что перед аннексией Крыма у Путина был самый низкий рейтинг: в декабре 2013 года уровень поддержки российского лидера составлял 54%, согласно данным того самого центра "Левада". А как только был аннексирован Крым, эти показатели подскочили до 82%. Однако рейтинг теряется, потому что этот "наркотик" перестает действовать. Мы уже видели, как в Москве люди убегали с митинга по случаю второй годовщины воссоединения с Крымом, куда их силой сгоняли. По данным "Дождя", половина людей убежала оттуда.

Как российское руководство может действовать в такой ситуации? Участие России в сирийской кампании была одной из попыток исправить положение дел. Но россияне выбирают между холодильником и телевизором, и холодильник постепенно начинает брать верх. Сколько бы российское руководство ни старалось убедить, что санкции не действуют, что присутствует импортозамещение, но продукцию они так и не умеют производить, и ситуация только ухудшилась. Поскольку раньше это компенсировалось за счет нефти и доллара, а также покупались европейские, украинские и белорусские продукты, а сейчас — все, выбора практически нет.

Поскольку российское руководство не может улучшить экономическую ситуацию, очевидно, действовать в ответ оно будет через привычную "иглу" реваншизма и империализма. По некоторым данным, Кремль рассматривает в качестве вероятной альтернативы Крыму аннексию Южной Осетии. То есть рассматривается вариант — до конца 2016 года оккупированную Южную Осетию включить в состав России в качестве еще одного субъекта РФ. Это не окончательно принятое решение, но оно рассматривается.

Чем объясняется столь высокий процент доверия к Путину, который все-таки сохраняется? Россияне просто не получают достаточное количество информации. Как рассказывают мне российские друзья, бо́льшая часть новостей, которая известна нам, до них просто не доходит. То есть часто то, что происходит в Украине и в самой России, попросту замалчивается. В России очень плохой охват населения Интернетом — менее 40%. Это даже не Украина, где уже даже сельская местность интернетизирована более чем на наполовину. В России Интернета нет, соответственно, люди не знают реальных событий. У них промыты мозги телевизором, который полностью контролируется спецслужбами и властями, которые формируют картинку. Бунт или мятеж в России возможен только по одной причине — когда закончится еда; все остальное им до одного места, они плюют на все свободы. Путина будут поддерживать, поскольку он дает россиянам ощущение величия. И за это "величие" они готовы платить даже холодильником. Но постепенно в России "холодильника" становится все меньше и меньше, и качество уже не то, потому потихоньку холодильник начинает оттеснять телевизор. Когда в телевизоре говорят, что все прекрасно, растет ВВП и престиж страны, холодильники полны, а россиянин открывает свой холодильник и видит, что там мышь повесилась, начинает включаться критическое мышление.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

Секрет успеха Путина, на мой взгляд, состоит в дискредитации либералов и росте уровня жизни. Однако сейчас увеличивается поток негативной информации, хотя российская экономика пока что не в таком уж плачевном состоянии — есть даже небольшой рост промышленного производства. Однако это не тот рост, на который рассчитывали россияне. Пусть они живут не в роскоши, но способны покрывать жизненные потребности. Это лежало в основе успеха Путина.

Поэтому затеи Путина в первые два года воспринимались с б́́о́льшим энтузиазмом, поскольку россияне верили, что он все может, что он поставит Обаму на место и возьмет с него контрибуцию за некоторые высказывания. Сегодня же россияне видят, что все идет не так, в противоположном направлении. Поэтому в ближайшее время в России с энтузиазмом будет плохо. Даже несмотря на то, что российская экономика еще не в плачевном состоянии, не на грани банкротства. Бо́льшая часть населения России начала понимать, что в жизни их страны начался очень рискованный период: падает уровень жизни, сокращается бюджет, снижаются стандарты жизни.

Уровень доверия к российскому лидеру будет продолжать падать. Ведь россияне думали, что все пройдет, но проблемы не решаются, а перспективы становятся все более опасными. Но пока что они поддерживают действия российского руководства за границей. Но если уровень жизни упадет еще на треть, россияне начнут и об этом думать иначе.

Прибегнет ли Путин для поднятия рейтинга к каким-либо новым военным кампаниям? Вряд ли. В Прибалтику он точно не полезет. Черногорию он теряет. Что он еще может сделать? Активнее действовать в Украине? Для этого нужно, чтобы армейские корпуса прорвали оборону, тогда он сможет действовать так, словно это войска сепаратистов пошли на Харьков со стороны Белгорода. Но я думаю, что Путин на это не пойдет. Он будет играть очень остро, но в пределах определенной "красной линии", которую не станет пересекать.