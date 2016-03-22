Путин обещал вернуть Савченко Украине — Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что глава РФ Владимир Путин во время встреч в "нормандском формате" обещал после "судебного решения" вернуть Украине арестованную в его стране летчицу и нардепа Надежду Савченко.

Об этом говорится на сайте лидера украинского государства.

В то же время политик подчеркнул, что наша страна никогда не признает так называемый "приговор", вынесенный украинке российским судом.

"Во время встреч на высшем уровне в "нормандском формате я неоднократно поднимал вопрос освобождения Надежды и других украинских заложников", — отметил Порошенко.

По его словам, Путин тогда заявлял, что после так называемого "судебного решения" вернет народную избранницу Украине. "Настал момент выполнить это обещание", — сказал глава украинского государства.

"Я, в свою очередь, готов передать России двух российских военнослужащих, задержанных на нашей территории за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии", — добавил президент.

"Сразу после их завершения я готов через соответствующие процедуры обеспечить их выезд в РФ. Такой подход соответствует пункту шесть Минских договоренностей — об обмене всех на всех. И это должно быть сделано немедленно", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Узнать больше о ее так называемом "деле" можно здесь.

Видео: Адміністрація Президента України