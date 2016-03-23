На следующей неделе Порошенко отправится в Вашингтон

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе посетит с рабочим визитом США.

Об этом сказал сам Порошенко в Харькове во время посещения Национального университета внутренних дел, пишет УНИАН.

"На следующей неделе состоится мой визит в Вашингтон", — сказал Президент. По его словам, во время визита будут обсуждать вопросы сотрудничества в реформировании правоохранительной системы Украины.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что никогда не признают попытки России аннексировать Крым и подчеркивают, что будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.