Военный эксперт рассказал, как в 2008-м году Украине удалось избежать войны с Россией

В начале 90-х годов, когда Украина формировала вновь созданную СБУ и разведывательные подразделений, нашим спецслужбам удавалось глубоко оценивать угрозы государству, проводить спецоперации по предупреждению войны, захвату наших территорий, провокаций и конфликтов, а также эффективно способствовать руководству государства в реализации внешней политики.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"В частности, не была допущена в 1993-1994 годах аннексия Крыма, в 1996-1997 годах — дестабилизация ситуации на Крымском полуострове со стороны России, захват острова Тузла и, что крайне важно, в 2008 году (тогда Россия напала на Грузию и фактически аннексировала Южную Осетию. — Ред.) удалось не допустить военный конфликт, а быть может, и войну с Россией", — рассказал военный эксперт.

"Во время моего руководства украинской разведкой президенту и правительству Украины предоставлялись комплексные программы действий по проведению эффективной внешней политики, формированию новой системы обороны и безопасности, развитию новых кооперационных связей со странами мира от Японии до Бразилии, давались перспективы прогрессивного развития Украины", — говорит экс-глава Службы внешней разведки.

В то же время Николай Маломуж посетовал, что во время его контактов с руководителями Украины различных периодов ощущался недостаточный их профессиональный уровень для выполнения функций руководства государства, для формирования новой системы обороны и безопасности, инновационной экономики и приоритетных международных отношений".

Напомним, ранее генерал рассказал, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией стал следствием попытки руководства РФ геополитически доминировать на территории СНГ и стран Восточной Европы.

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