Генерал-разведчик рассказал, почему Россия пошла на вооруженный конфликт с Украиной

Конфликт между Украиной и Российской Федерацией стал следствием попытки руководства второй геополитически доминировать на территории СНГ и стран Восточной Европы.

Об этом экс-председатель Службы внешней разведки нашей страны, генерал армии Николай Маломуж сообщил во время чата в "Главреде".

В то же время эксперт уточнил, что Россия с начала 90-х годов принципиально не могла согласиться с тем, что украинское государство вышло из-под ее контроля.

"Поэтому РФ все время пыталась втянуть нашу страну в новые союзы, противодействовала европейской интеграции. И особую угрозу видела в нашем сотрудничестве с НАТО", — отметил он.

По его словам, "когда состоялся Майдан, Россия почувствовала, что выпал исторический шанс возобновления контроля над Украиной". "Вместе с тем российское руководство увидело реальную угрозу со стороны США и стран Европы", — добавил Маломуж.

Власти РФ якобы считали, что те пытались взять под контроль страну вплоть до назначения ее руководителей. "Такие сценарии подтолкнули руководство России задействовать все оперативные и военные средства для аннексии Крыма и агрессивных действий на востоке", — подчеркнул генерал.

Напомним, ранее Николай Маломуж заявил, что для урегулирования ситуации в стране, особенно на Донбассе, с задействованием стран "Большой двадцатки" необходимо от семи месяцев до года.