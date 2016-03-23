Экс-посол перечислил пункты преткновения на переговорах в Минске

На заседании политической подгруппы в Минске пока не удается согласовать вопросы переходной юстиции, амнистии, избирательного иммунитета и избирательной безопасности.

Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный, сообщает "Украинская правда".

"Маленькой частью процесса переходной юстиции является вопрос амнистии, избирательного иммунитета, безопасности избирательного процесса. Например, амнистия невозможна без демилитаризации и демобилизации", — сказал он.

Он отметил, что позиция противоположной стороны заключается в том, что армейские корпуса должны стать народной милицией. "С чем? С танками, БТРами?" — возмутился он.

"Есть пять условий проведения амнистии согласно международной практике. Начиная от вопроса безопасности, заканчивая финансовым обеспечением процесса, вовлечением в процесс всех участников конфликта. И здесь возникает вопрос: а Россия и российские военные?", — отметил политик.

"Далее. Причиной является обмен незаконно удерживаемых заложников и начало проведения правовой процедуры. Это ключевые моменты, они все абсолютно невозможны в реализации. Они отвергают каждый пункт, не понимают, что это за процесс. И разговор не имеет смысла", — добавил Бессмертный.

"По амнистии. Хорошо, мы запускаем этот процесс по украинским участникам. А что на Донбассе делают россияне? Принцип правды и справедливости требует компенсации для людей, пострадавших от действий моторолл, козицыных и так далее. А что в этой ситуации, какую компенсацию можно получить?" — сказал он.

Бессмертный также отметил, что оппоненты пытаются предложить применить к ним те же принципы амнистии, что и к активистам Майдана.

"Но на Майдане были вооружены люди. Они были на территории, которая контролировалась официальными властями. А здесь, на оккупированном Донбассе, вооруженные люди, которые не демобилизируются и не складывают оружие", — отметил он.

Напомним, ранее экс-посол рассказал, о чем планируют говорить в Минске.