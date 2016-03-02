В Минске договорились прекратить учения в 30 километрах от линии соприкосновения на Донбассе

В Минске во время работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, было подписано соглашение о прекращении военных учений в 30 км от линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее данным, сегодня по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подписаны два документа.

"В первом соглашении речь идёт о прекращении учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения", — сообщила Олифер.

Она подчеркнула, что "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей совместно с представителями вооруженных сил Российской Федерации регулярно проводят такие учения".

"Выстрелы во время таких учений носят провокационный характер и могут повлечь за собой ответную реакцию точно так же, как и залпы орудий во время боевых действий. Кроме того, СММ ОБСЕ фиксирует все выстрелы, которые имеют место вдоль линии соприкосновения", — заявила пресс-секретарь Кучмы.

Вместе с тем она отметила, что Украина не ведёт учений в этой части Донбасса. По ее словам, данное соглашение вступает в силу с 4 марта 2016 года.

Напомним, ранее МИД Украины заявил о том, что Российская Федерация не выполнила ни одно из обязательств в рамках Минских соглашений для прекращения войны на Донбассе.

Фото: Фейсбук Д.Олифер.