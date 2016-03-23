Экс-посол рассказал, о чем сегодня планируют говорить в Минске

Сегодня, 23 марта, в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на котором планируется сосредоточиться на вопросах верификации безопасности, переходной юстиции и модальностях выборов, вопрос приговора Надежды Савченко.

Об этом рассказал экс-посол Украины в Беларуси, представитель политической подгруппы Роман Безсмертный, пишет "Украинская правда".

"Сегодня в повестке дня рассмотрение на совместном заседании вместе с безопасностной группой вопросов, верификацией безопасности — кто должен сказать, что уровень безопасности позволяет провести там выборы, или политический процесс. Возможен ли политический процесс в нынешних условиях безопасности", — сказал Безсмертный.

"Второй вопрос — это вопрос переходной юстиции. Есть определенный документ, который определяет рамки и концепции. Именно переходной юстиции, потому что это нельзя назвать просто амнистией, этот термин гораздо шире. Там говорится и об иммунитете, и об амнистии, и о механизмах возвращения или их ограничения", — пояснил политик.

Он также сообщил, что третьим вопросом будет обсуждение модальностей проведения выборов.

"Но все это будет рассматриваться под углом объявленного решения по Савченко и ситуации, связанной с запретом въезда в Россию Ирине Геращенко. Очевидно, что на это наложится ситуация в Брюсселе", — отметил он.

Напомним, ранее в России заявили, что Минские соглашения их не касаются, а что делать с Савченко — решат после суда.

Как известно, 22 марта российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на Донбассе для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

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