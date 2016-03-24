У Прошенко назвали "горячие точки" на линии соприкосновения: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе боевые действия резко активизируются во второй половине дня и достигают апогея после захода солнца. Между Новотроицким и Докучаевском произошло боестолкновение, в результате которого силовики отбросили врага с потерями в живой силе и технике на восток.

Об этом на брифинге рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

За прошедшие сутки по позициям украинских военных противник выпустил более 100 мин различных калибров. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 48 обстрелов со стороны НВФ, говорится в сообщении.

На Донецком направлении неспокойно было по всему фронту. "Горячие точки" на линии соприкосновения – Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Опытное, Красногоровка, где враг активно использует минометы и бронетехнику. Также активно стреляют вражеские снайперы.

На Мариупольском направлении между Новотроицким и Докучаевском вчера произошло боестолкновение между украинскими войсками и врагом. Прибыв на грузовике "КамАЗ", под огневым прикрытием боевики атаковали наш опорный пункт, но с потерями в живой силе и технике были отброшены на восток. Также на этих же рубежах состоялось 2 обстрела со стороны НВФ; в обоих случаях силы АТО открывали ответный огонь. Кроме этого, боевики нарушили режим тишины в Гнутово и Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 4 вражеских обстрела и 1 боестолкновение.

На Луганском направлении было спокойно.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 4 – получили ранения в Авдеевке. Кроме этого, 2 военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке в Станице Луганской и получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ДНР и российские военные продолжают попытки захватить промзону на северной окраине Авдеевки, но при этом несут большие потери.