Стало известно, когда Порошенко встретится с Обамой в США

Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой 30 марта — 2 апреля 2016 года в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита Порошенко примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента США Барака Обамы. Саммит будет проходить в Вашингтоне.

Кроме того, запланированы переговоры Порошенко с руководством США, а также двусторонние встречи с главами государств и правительств, которые примут участие в саммите.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко на следующей неделе посетит с рабочим визитом США.