"Радикалы" Ляшко отзывают подписи под коалиционным соглашением

Депутаты Радикальной партии Олега Ляшко отзывают свои подписи под коалиционным соглашением. Об этом стало известно в ходе совещания лидеров фракций коалиции.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Инна Боднар.

Таким образом, в коалиции не наберется 226 голосов, чтобы провести результативное голосование за нового премьера. Как заявила замлидера фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, консолидироваться с теми, "кто голосовал за законы 16 января", коалиция не будет.

Кроме того, Сюмар говорит, что ее фракция готова выдвинуть Андрея Парубия кандидатом на место спикера Верховной Рады.

Как стало известно ранее, БПП поддерживает Владимира Гройсмана кандидатом на должность премьер-министра. Радикальная партия была готова поддержать на этой должности мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, в последние недели идут активные переговоры по новому разделению власти и назначению на ключевые должности. Сильно шатается кресло под премьером Арсением Яценюком.

16 февраля парламент не смог отправить в отставку Кабмин Яценюка. "За" проголосовали 194 народных избранника. После этого ряд депутатов пожаловались, что система "Рада" не сработала правильно во время голосования.

Министр финансов Наталья Яресько также выдвинула свою кандидатуру на должность главы Кабмина. Она заявила, что намерена собрать правительство технократов.