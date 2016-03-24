У Порошенко назвали условие проведения досрочных выборов в Раду

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что правительственный кризис в Украине нужно разрешить в течение следующей недели, иначе придется назначать досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом он сообщил после заседания совета коалиции, пишет Укринформ.

В то же время политик подчеркнул, что избирательный процесс станет огромной угрозой дестабилизации, в частности, политической и экономической ситуации в нашей стране.

"Если мы на следующей неделе не преодолеем политический кризис, то единственный путь для изменений в Украине лежит через досрочные выборы", — приводят журналисты слова Луценко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал коалицию Верховной Рады урегулировать политический кризис, сформировав новый Кабмин до 29 марта, добавив, что поддержит любую кандидатуру на пост премьера.