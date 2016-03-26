Ярош о наступлении России: "кровавая весна" в Украине вполне вероятна

Народный депутат, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош не исключил возможность наступления России уже нынешней весной, в том числе и с территории Крыма.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу"

"Заявления американских политиков о возможности эскалации украинско-российского противостояния в ближайшее время имеют основания. После того, как Путин вышел из Сирии, первое, что сказал американский сенатор Джон Маккейн, — это то, что Украину может ожидать "кровавая весна". Они же владеют информацией от разведок. Я думаю, что эти слова небезосновательны, и они, собственно, говорят о возможности широкомасштабного конфликта.

Хотя я более чем уверен в том, что даже если россияне бросят сюда все свои вооруженные силы, теоретически победить нас на каком-то этапе они могут, но не смогут удержать такое государство как Украина",— сказал Ярош.

Политик также не исключает возможность нападения российских войск со стороны Крыма.

"Не исключена возможность нападения российских войск со стороны Крыма, поскольку Россия постоянно наращивает силы на полуострове. Если проанализировать концентрацию российских войск вдоль нашей границы и постоянное увеличение российских войск в Крыму, то мы можем получить сразу несколько ударов", — сказал нардеп.

По его мнению, чтобы эффективно защитить Украину, нужно стать сильным государством.

"Чтобы эффективно себя защитить, Украина должна продемонстрировать свою силу и превратиться в международных отношениях из объекта в субъект. Именно Украина должна позаботиться о создании безопасности черноморско-балтийского региона. Украине нужно стать сильным государством, чтобы на равных входить в любой блок безопасности. Или даже самой создать пояс (безопасности), например из прибалтийских стран, Польши и стран Центральной Европы, потому что сейчас это очень важно", — подчеркнул Ярош .

Ранее Ярош заявлял, что сомневается, что в ближайшее время на Донбассе будут происходить широкомасштабные наступления.