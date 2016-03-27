У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", самой напряженной ситуация остается под городом Авдеевка Донецкой области.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы открывали огонь из разного оружия, в частности, и из запрещенного Минскими соглашениями.

"На Луганском направлении противник нарушил "тишину" между станицей Луганской и Счастьем (Нижнетеплое), открыв огонь с правого берега Северского Донца", — отметил военнослужащий.

На Донецком на линии фронта Зайцево — Майорск злоумышленники снова применили ствольную артиллерию (122-мм гаубицы), при этом было выпущено около 160 снарядов — рекордное количество за прошедшие полгода.

"Также оккупанты активно стреляют из минометов (Зайцево, Майорск, Ленинское, Авдеевка, Опытное). По нашим позициям выпущено более 200 мин разных калибров", — добавил полковник.

Однако самая сложная ситуация по-прежнему под Авдеевкой. "На этом участке фронта обстрелов больше, чем где-либо. Несмотря на сильное огневое воздействие противника, силы АТО удерживают занимаемые позиции", — подчеркнул Лысенко.

На Мариупольском направлении 26 марта произошло четыре вражеских обстрела: в частности, в Марьинке стрелял вражеский снайпер, в Широкино злоумышленники открывали огонь из 82-мм миномета, еще враг нарушил "тишину" в Талаковке.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четыре — получили ранения. Также в Авдеевке результате вражеского обстрела ранен медик-волонтер", — сообщил Лысенко.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Карта: mediarnbo.org