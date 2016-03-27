Внеочередные выборы мэра в Кривом Роге: стала известна явка избирателей

В воскресенье, 27 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области в ходе внеочередных выборов мэра явка избирателей составила 23%.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Криворожской городской избирательной комиссии.

В то же время агентство уточнило, что соответствующие сведения приведены по состоянию на 12:00.

"Самая большая явка избирателей зафиксирована в Ингулецком — 29% и Терновском — 27% районах", — отметили журналисты.

При этом они подчеркнули, что на территории Кривого Рога работают 293 избирательных участка, при этом более 514 тыс. жителей населенного пункта могут принять участие в голосовании.

Напомним, ранее в городе состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Верховной Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК Кривого Рога установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.