Российский политолог назвал, где искать "Кощееву смерть" путинизма

Украинская проблематика — это единственное, что является для президента РФ Владимира Путина не фактором пиара, а жизненно важной проблемой.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Newsader.com.

"Успех украинских реформ — это "Кощеева смерть" путинизма. Обратите внимание, что результаты переговоров (Джона Керри в Москве — ред.) по этой теме оказались практически не представленными широкой публике: российские чиновники обошлись общими фразами про Минские соглашения" — заявил политолог.

"Мне кажется, что именно в этом направлении развивалась основная психологическая обработка Керри, от которого потребовали уступок по Украине, напомнив о великодушном прекращении бомбардировок сирийских друзей США и мирных жителей. Мол, мы пошли тебе навстречу, но теперь и ты пойди нам навстречу: сказал же твой шеф в интервью, что русским гораздо важнее изнасиловать Украину, чем вам, американцам, защитить ее. Аналогичные предложения, как я полагаю, были сделаны и на переговорах с главой МИД Германии.

Таким образом, думаю, что в ближайшие дни нам следует ожидать усиления давления на Киев со стороны Франции и Германии для того, чтобы он исполнил давнюю мечту Путина — втолкнуть Лугандонию в политическое тело Украины и, как бы восстановив частично территориальную целостность страны, разложить ее изнутри и заблокировать европейский путь развития", — считает Пионтковский.

Напомним, ранее психиатр рассказал, как Россия живет с мифом под названием "Путин".