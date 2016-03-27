Трамп объяснил, почему теперь он "полностью за Украину"

После предыдущих противоречивых заявлений в украинском вопросе кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп подробно разъяснил свое отношение к тому, что происходит в Украине.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times, сообщает "Укринформ".

Полный текст интервью с миллиардером издание опубликовало в воскресенье.

"Одна из вещей, которую я просто не воспринимаю — это ситуация с Украиной. Теперь я полностью за Украину, у меня есть друзья, которые живут там, но мне кажется, когда возникла украинская проблема, вы знаете, не так давно — и мы — и Россия стала очень конфронтационной, мне кажется, что никто кроме нас не занимался этим", — отметил Трамп.

В этой связи он высказал мнение, что ситуация в Украине касалась США меньше всего, поскольку Штаты географически находятся далеко. Впрочем, продолжил он, возникло такое впечатление, что даже страны-соседи не высказывались за Украину.

"Посмотрите на Германию, посмотрите на другие страны, они, похоже, не очень активны в этом вопросе. Это все касается наших отношений с Россией", — подчеркнул миллиардер.

Трамп считает, что этому нужно положить конец. "Фактически, в ситуации с газом, и как вы знаете, они хотели нефть, они хотели другие вещи из России, и они просто держали рот на замке. А вот Соединенные Штаты вступали в бой, будучи достаточно жесткими в вопросе Украины", — подчеркнул он.

"Мы боремся за Украину, но больше никто не борется за Украину, кроме конечно же самой Украины. И я сказал, это не выглядит справедливым и логичным", — подытожил кандидат в президенты США.

Напомним, ранее сообщалось, что Клинтон и Трамп лидировали в гонке за президентское кресло США.