Фирсова и Томенко лишили депутатских мандатов

Центральная избирательная комиссия Украина лишила депутатских мандатов нардепов Егора Фирсова и Николая Томенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Леонид Емец.

Позднее в пресс-службе ЦИК подтвердили данную информацию.

Как сказано в сообщении, полномочия нардепов перестали действовать 25 марта после решения съезда БПП о лишении их депутатских мандатов.

"Учитывая тот факт, что полномочия народных депутатов Украины Томенко Н.В. и Фирсова Е.П. досрочно прекращены 25 марта 2016 года решениями №8-ПД и 9-ПД ХІІ Внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко — Солидарность", в связи с чем два мандата народного депутата Украины восьмого созыва стали вакантными, Комиссия в рамках своих полномочий рассмотрела вопросы замещения указанных народных депутатов Украины и признала избранными и зарегистрировала двоих народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 марта 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, следующих по очередности в избирательном списке соответствующей политической партии", — сказано в решении ЦИК.

Речь идет об Александре Бригинце (внештатный советник министра информационной политики Украины) и Дмитрие Белоцерковце (директор Департамента благоустройства и сохранения окружающей среды КГГА), которые идут следующими в партийном списке.

Информацию о прекращении полномочий нардепов и регистрации новых в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

"В ЦИК поступили документы из ВР, выписка и стенограмма заседания ВР и копии, заверенные, заявления двоих нардепов, Фирсова и Томенко о выходе из фракции. Анализируя эти документы, ЦИК пришла к выводу, что имеет место факт досрочного прекращения полномочий двоих нардепов и ЦИК зарегистрировала двоих нардепов Украины следующих в списке, а именно Белоцерковца и Бригинца", — отметил Магера.

Напомним, Центризбирком исключил из списка партии Порошенко 13 кандидатов в нардепы.