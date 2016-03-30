В Раде сколачивают новую коалицию без Тимошенко

В Верховной Раде начался процесс создания новой коалиции без участия "Батьківщини".

Об этом в своем микроблоге в Тwitter сообщает нардеп Мустафа Найем.

По его словам, для формирования большинства "Народный фронт" и БПП ведут переговоры с внефракционными депутатами. В частности, в БПП уже вступила нардеп Ирина Суслова, которая ранее находилась в составе "Самопомочі".

Ирина Суслова в ступила в БПП. Помимо этого переговоры продолжаются как минимум еще с 7 депутатами — Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 марта 2016 г.

Кроме того, во фракцию президентской партии вошел Павел Кишкарь (экс-"Самопоміч"), переговоры также ведутся с 7 депутатами. Информация же по Анне Гопко (экс-"Самопоміч"), которая якобы тоже вошла во фракцию БПП, по словам Найема, не подтвердилась

Напомним, в БПП заявили, что по состоянию на утро 30 марта фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного Фронта" имеют 223 голоса для создания коалиции.

Кроме того, в БПП заявили, что переговоры по коалиции были провалены из-за новых требований главы "Батьківщини" Юлии Тимошенко. При этом депутат от БПП Владимир Арьев заявил, что переговоры будут продолжены.