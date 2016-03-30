Яценюк готов идти на любые политические решения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что готов идти на любые политические решения для того, чтобы сформировать коалицию и новый состав Кабинета министров, назначить нового главу правительства и дать возможность новому Кабмину работать и проводить реформы.

Об этом Яценюк заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства, пишет УНИАН.

"Для того чтобы к нам приходили инвесторы, для того чтобы дальше проводить реформы, для того чтобы украинская экономика росла, как она продемонстрировала последние несколько месяцев, нам, конечно, нужна политическая стабильность. И как премьер-министр, и фракция "Народного фронта", наверное, впервые в моей политической истории занимаемся тем, что собираем голоса и собираем коалицию для формирования нового состава Кабинета министров, назначения нового премьер-министра, утверждения программы (деятельности правительства — ред.)", — отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что "для того чтобы западные партнеры и дальше нас поддерживали, для того чтобы украинский народ чувствовал реальные изменения, я готов идти на любые политические решения, чтобы сформировать коалицию, сформировать новый состав Кабинета (министров), назначить нового премьера и дать возможность новому правительству работать".

"Я надеюсь, что следующее правительство будет иметь гораздо лучшие политические условия для реализации программ, будет иметь меньше политических оппонентов внутри собственной коалиции", Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что готов идти на любые политические решения для того, чтобы сформировать коалицию и новый состав Кабинета министров, назначить нового главу правительства и дать возможность новому Кабмину работать и проводить реформы.

Напомним, ранее спикер ВР Владимир Гройсман заявил, что новую коалицию создадут пять фракций.

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