В Раде поддержали арест одесского судьи-стрелка

В среду, 30 марта, Комитет Верховной Рады по правовой политике и правосудию поддержал представление на задержание и арест одесского судьи-стрелка Алексея Бурана, который "погорел" на крупной взятке.

Об этом его член, нардеп Александр Черненко написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик уточнил, что теперь слово за парламентом.

"…на заседании Комитета по вопросам правовой политики и правосудия поддержали представление о согласии на задержание и арест одесского судьи-стрелка", — отметил он.

Щойно на засіданні Комітету з питань правової політики і правосуддя підтримали подання про згоду на затримання та ареш одеського судді-стрілка Олексія Бурана. Слово за ВР. Опубліковано Олександром Черненком 30 березень 2016 р.

Напомним, 29 марта судью Малиновского райсуда Одессы поймали на получении взятки в размере 500 тыс. гривен, он пытался скрыться от правоохранителей, открыв по ним огонь из травматического оружия, позже злоумышленника задержали.