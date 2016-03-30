Дело об "исчезновении" двух миллионов долларов: Сакварелидзе вызвали на допрос в ГПУ

Экс-заместитель генпрокурора, а также бывший глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе заявил, что его вызвали на допрос в ГПУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время тот уточнил, что допрос должен состояться 1 апреля и касается дела об "исчезновении" двух миллионов долларов.

"Звонил заместитель начальника созданного недавно в ГПУ департамента, который занимается откровенно заказными делами, в том числе и против моей команды — "уважаемый" господин Сус. Он пригласил меня… на допрос", — отметил экс-замгенпрокурора.

Только что мне звонил заместитель начальника созданного недавно в ГПУ департамента, который занимается откровенно заказн... Опубліковано Davit Sakvarelidze 30 березень 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что еще занимавший должность генпрокурора Виктор Шокин уволил Давида Сакварелидзе из органов прокуратуры. Узнать о соответствующем решении можно здесь.