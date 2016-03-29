Шокин уволил Сакварелидзе из органов прокуратуры

Заместитель генерального прокурора, а также глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе уволен из прокуратуры.

Об этом сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры Украины, а также такую информацию подтвердил прокурор ГПУ Владислав Куценко в эфире телеканала "112 Украина".

Куценко подтвердил, что Шокин сегодня принял такое решение, однако ему не известно, сообщили ли Сакварелидзе уже об увольнении.

"Заместитель генерального прокурора Украины Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. Структура Генпрокуратуры приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О прокуратуре", — говорится в сообщении.

На сайте прокуратуры также опубликован приказ об увольнении Сакварелидзе.

Указывается, что в Генпрокуратуру в течение последнего времени поступали коллективные депутатские обращения и запросы относительно того, что должность Сакварелидзе не отвечает требованиям статей 8 и 15 закона "О прокуратуре".

Должность Сакварелидзе генеральный прокурор Виктор Шокин ликвидировал, а самого Сакварелидзе вместе с увольнением также привлек к дисциплинарной ответственности "за грубое нарушение правил прокурорской этики и вмешательство в непредусмотренном законодательством порядке в служебную деятельность другого прокурора, совершение поступка, который порочит работника прокуратуры, невыполнение и недолжное выполнение служебных обязанностей".