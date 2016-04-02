Эксперт объяснил, почему Россия должна быть рада разрыву дипотношений с Украиной

Предложение Комитета Верховной Рады по иностранным делам прекратить дипломатические отношения с Россией должно порадовать Москву, которая уверяет, что в Украине начинается "хаос".

Об этом политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, нужно предпринимать другие действия, сохраняя дипотношения. Потому что их разрыв будет значить разрыв всей системы отношений, начиная с признания суверенитета, что для нас представляет особую опасность. Россия и так нарушает эту норму — а представьте, что будет, когда будут разорваны дипотношения?", — задал риторический вопрос эксперт.

По его мнению, отношение к России нужно демонстрировать другими способами: "К примеру, мы пытаемся разорвать дипломатические отношения, хотя у нас до сих пор законодательно закреплено стратегическое партнерство с РФ. Представьте, какой у нас стратегический партнер — который нас атакует, убивает наших людей и разрушает наши города! Также у нас до сих пор нет не то что визового режима с РФ, а мы до сих пор пересекаем границу по внутренним паспортам. Сначала нужно предпринять действия, которые ограничат контакты. В конце концов, нужно запретить торговые отношения с РФ, а дальше уже можно будет говорить о других дипломатических шагах. Но разрыв дипотношений просто недопустим".

"Что касается реакции России — она должна быть довольна, потому что это будет значить, что в Украине начинается хаос. В России постоянно повторяют, что Украина — это несостоявшееся государство, где принимаются хаотичные решения. А сейчас они будут на слове "хаос" настаивать. А то, что этот законопроект так не будет принят Верховной Радой, не будет вынесен на повестку дня — об этом потом никто не скажет. Нам, безусловно, нужно ограничивать и понижать уровень дипломатического присутствия в РФ, но не разрывать отношения. Логично было бы ликвидировать экономические представительства, торгово-экономические представительства и т.д. Ведь мы до сих пор имеем колоссальные экономические контакты с РФ. Сначала нужно ликвидировать их, а потом уже браться за посольства. А то это выглядит так, что я "ликвидировал" РФ, зачеркнув ее на карте или вырезав из лежащего у меня на шкафу атласа", — сыронизировал политолог.

"К тому же, если мы разрываем дипотношения, это значит, что мы больше не признаем РФ как государство, а она не признает нас. Какие в таком случае могут быть переговоры со страной? Никаких. Это будет значить автоматический разрыв любого переговорного процесса. В этом случае никакие дипломатические консультации мы с РФ вести не сможем — мы сможем тогда разговаривать только через посредников", — подытожил Тарос Чорновил.

Напомним, по словам эксперта, односторонний разрыв дипотношений приравнивается к casus belli, а это — предпосылка для начала войны. Вторая сторона, как правило, использует такой фактор для начала боевых действий.