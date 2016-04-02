Трещина в отношениях России и США из-за Украины расширилась — западные СМИ

Российская Федерация бойкотировала стартовавший 31 марта в Вашингтоне (США) саммит по ядерной безопасности, что является следствием расширения трещины в отношениях Москвы и Штатов из-за Украины.

Об этом пишут журналисты в американском журнале Foreign Policy, сообщает InoPressa.



В то же время издание уточнило, что РФ является государством с крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

"Российский бойкот саммита по ядерной безопасности — следствие расширения трещины в отношениях Москвы и Вашингтона, и это обстоятельство подорвало усилия США по обеспечению охраны радиоактивных материалов", — отметили авторы.

Кроме того, по их данным, это "фактически разрушило перспективы двустороннего контроля над вооружениями и даже повысило риск ядерной конфронтации, не возникавший со времен "холодной войны".

"Сотрудничество США и России стало краеугольным камнем прорывных мер, принимавшихся в последние два десятилетия для обеспечения безопасности оружейных запасов по всей территории бывшего Советского Союза и предотвращения воровства материалов, которые можно использовать для создания атомных и... "грязных" бомб", — подчеркивается в статье.

В ней также говорится, что "это сотрудничество кончилось — к большой тревоге многих чиновников США". "Министерство обороны обеспокоено угрозой, которую представляет оружие массового поражения и контрабанда радиоактивных материалов….", — добавили журналисты.

"Отсутствие Москвы на саммите показывает, как разногласия между Россией и США, вызванные ее вторжением в Украину, распространились на сферу ядерных вооружений и ядерной безопасности", — сообщает издание.

Напомним, ранее советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Российская Федерация готова воевать за нашу страну "до последнего украинца".