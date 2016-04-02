Порошенко объяснил, зачем на Донбассе нужна полицейская миссия ОБСЕ

Украина продолжает переговоры с международными партнерами насчет развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ с целью эффективного исполнения всех пунктов Минских соглашений.

Об этом президент Петр Порошенко заявил по итогам встреч в Вашингтоне (США), пишет Укринформ.

В то же время глава государства подчеркнул, что для "имплементации договоренностей в полном объеме необходимо обеспечить компонент безопасности".

"В этой связи он напомнил о необходимости достижения устойчивого режима прекращения огня, эффективного мониторинга за отводом вооружения и возвращения Украине контроля над государственной границей с РФ", — приводят слова президента журналисты.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина платит слишком высокую цену в войне с Россией — много погибших, вынужденных переселенцев, 7% территории оккупированы и около 20% экономики захвачено или уничтожено.