У Порошенко назвали "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", "горячими точками" были Зайцево, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако четыре бойца получили ранения.

"На Луганском направлении противник восемь раз нарушил "режим тишины" в Попаснянском районе", — отметил силовик.

По его словам, на Донецком по-прежнему двумя "горячими точками" остаются населенные пункты Зайцево и Авдеевка, однако преступники активизировались и немного южнее — в районе Песок и Невельского.

"…вчера (1 апреля — ред.) по нашим позициям было выпущено около 90 минометных мин. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 46 вражеских обстрелов", — добавил Лысенко.

На Мариупольском направлении эпицентром противостояния была Марьинка. "Оккупанты неоднократно открывали снайперский огонь и применили РПГ, стрелковое оружие. Кроме этого, враг совершил два выстрела из ПТРК в Новотроицком", — подчеркнул полковник.

Также спикер Администрации президента по вопросам АТО заявил, что в районе Лебединского зафиксирован полет вражеского беспилотника. "Всего за прошедшие сутки на Мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов", — сказал военнослужащий.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org