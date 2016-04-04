Политолог объяснила, почему сдача Украины только усилит имперские аппетиты Кремля

Известный российский политолог Лилия Шевцова опубликовала пять причин, почему Западу нельзя уступать президенту РФ Владимиру Путину в вопросе Украины.

Об этом Шевцова написала в материале, опубликованном The American Interest, передает "Новое время".

"Во-первых, на данный момент Россия уже дважды создала прецедент насильственного изменения границ — в Грузии и в Украине. Тот факт, что некоторые силы на Западе готовы смириться с этими изменениями, может побудить к подобным действиям не только в Евразии и Восточной Европе, но и в других частях света, и в итоге привести к разрушению уже и так хрупкой системы международных отношений", — считает она.

Политолог добавила, что любые попытки остановить экспансионизм Кремля, позволив Украине вновь попасть в зону влияния Москвы, только усилят милитаристский и экспансионистский сегменты российского истеблишмента, провоцируя их ввязываться во все новые авантюры, а также нанесет удар по силам, ищущих способы примириться с Западом.

"В-третьих, попытки принудить Украину согласиться принять ограниченный суверенитет не только лишат любое ее правительство какой-либо легитимности; они также ввергнут страну в состояние гражданского противостояния и хаоса, которые могут привести к развалу украинского государства и новое вторжение со стороны ее северного соседа. Этот факт настолько очевиден, что политика умиротворения выглядит как попытка — сознательная или нет — создать в регионе зону постоянного напряжения", — отметила Шевцова.

Четвертой причиной эксперт считает то, что согласие на возврат к политике сфер интересов и, соответственно, ободрение неоимперских амбиций определенных сегментов российских элит заблокирует выход России из персонализированной, имперской системы власти и приведет к падению популярности идеи реформ в российском обществе. Этот путь не только приведет к превращению России в государство-изгоя; он также дискредитирует либеральную альтернативу и прозападные взгляды в РФ.

"В-пятых, подход умиротворения России не только демонстрирует готовность Запада поддаваться на давление и политический шантаж; он также показывает его двойные стандарты и тенденцию заключать сомнительные сделки и идти на размены, дискредитирующие либеральные демократии", — заявила политолог.

По ее мнению, подход умиротворения — не единственное, что предлагают западные эксперты. Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримана-Спогли и старший научный сотрудник Института Гувера, дает Западу и Соединенным Штатам совсем другой совет: "Соединенные Штаты и их западные союзники должны воспользоваться тем, что Путин переключил внимание на Сирию, и усилить поддержку Украины. В обмен на прогресс в сфере экономических реформ, а в особенности антикоррупционных мер мы можем предложить большую финансовую помощь для инфраструктурных и социальных программ. И сейчас настал момент усилить украинскую армию, предоставив ей дополнительные тренировки и оборонительные вооружения". Увидим, к какому из советов прислушаются западные лидеры, — добавила Шевцова.

Напомним, ранее российский журналист объяснил, почему распадется РФ.