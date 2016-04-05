Боевики хотят захватить новые территории, горячо в Авдеевке и Зайцево: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе боевая обстановка снова обострилась. Враг не прекращает попыток расширить контролируемую территорию, держит на линии соприкосновения тяжелое вооружение и ведет плотный огонь. Самыми горячими точками остаются Зайцево, Новгородское и Авдеевка.

Об этом заявил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, противник резко увеличил количество обстрелов наших позиций на всех направлениях.

Так на Луганском направлении, враг совершил серию провокаций в районе Станицы Луганской (все – в темное время суток). Кроме этого, вблизи с. Новозвановка Попаснянского района, противник применил миномет. Всего за сутки на Луганском направлении состоялось 7 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении самыми "горячими точками" остаются Зайцево, Новгородское и Авдеевка, где оккупанты активно используют минометы. На ключевых узлах обороны, где расстояние между нашими и вражескими позициями минимальное, боевые действия снова ведутся в круглосуточном режиме. Ведь враг не прекращает попыток расширить контролируемую территорию, держит на линии соприкосновения тяжелое вооружение и ведет плотный огонь. Также, по информации ГУР МОУ, в Зайцево возле школы №15 противник оборудовал новый взводный опорный пункт.

Кроме этого, беспокойно вчера было на Светлодарской дуге и на подступах к Донецкому аэропорту. Всего за сутки на Донецком направлении произошло 39 вражеских обстрелов (из них 9 минометных).

На Мариупольском направленим было неспокойно по всему фронту. Вблизи Гранитного наши военные отразили нападение вражеской ДРГ, прибывшей с противоположного берега Кальмиуса с целью захвата нашего опорного пункта.

В Талаковке и Широкино НВФ применили минометы. В Марьинке стреляли снайперы оккупантов. Всего за сутки на Мариупольском направлении состоялось 14 вражеских обстрелов и 1 боестолкновение.

За прошедшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения.

Напомним, ранее в штаба АТО отмечали, что с утра в направлении позиций ВСУ возле Авдеевки и Ясиноватой пророссийские наемники начали массированные обстрелы из минометов калибров 120мм и 82мм. Из-за обстрелов боевиков горят автомобили и дома мирных жителей.