Порошенко назвал количество оккупантов на Донбассе и в Крыму

Президент Петр Порошенко заявил, что на захваченной боевиками части Донбасса и в оккупированном РФ Крыму орудуют около шесть и более 50 тыс. российских военных соответственно.

Об этом он сообщил в интервью Fox News, ссылаясь на данные разведывательных структур, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что на востоке нашей страны под руководством кадровых военнослужащих России создана 40-тысячная "армия" террористов.

"Это огромный контингент, который превышает армии многих европейских стран", — отметил глава украинского государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что на Донбассе погибли почти 2,5 тыс. украинских военнослужащих, а также тысячи гражданских лиц. Ознакомиться с его данными можно здесь.