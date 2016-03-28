Порошенко назвал количество военных Украины, погибших, защищая Донбасс от "русского мира"

Президент Петр Порошенко заявил, что на Донбассе погибли почти 2,5 тыс. украинских военных, а также тысячи гражданских лиц.

Об этом он сообщил во время выступления в Краматорске Донецкой области, пишет УНИАН.

В то же время глава государства уточнил, что наши герои отдали свою жизнь для того, чтобы освободить, а также защитить восток страны от "русского мира".

"Почти 6,5 тыс. украинских гражданских были убиты в этой войне в результате эксперимента, который "русский мир" хотел провести над Украиной", — приводят журналисты слова политика.

Напомним, ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что на захваченной части Донбасса орудуют более 35 тыс. боевиков ДНР и ЛНР. Ознакомиться с его данными можно здесь.

Фото: facebook.com/petroporoshenko