Убийство главного эксперта в деле сбитого "Боинга" могли заказать из-за границы — Матиос

11 апреля 2016, 17:07

Матиос отметил, что на Рувина после лечения было совершено второе покушение на убийство.

Александр Рувин

Покушение на убийство главного эксперта в деле расследования авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг-777", который разбился в небе над Донбассом в июле 2014 года, Александра Рувина осуществила преступная группировка, заказ на которого поступил из-за границы.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос пишет УНИАН.

"Полученные в уголовном производстве доказательства свидетельствуют, что это преступление совершено по заказу неустановленных в настоящее время следствием лиц с целью прекращения или отстранения от проведения экспертного исследования и возглавления группы экспертов от Украины в расследовании авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг-777" Малазийских авиалиний, который совершал авиарейс MH17 по маршруту Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), и был сбит террористами", — заявил Матиос.

В связи с этим главный военный прокурор отметил, что "покушение на убийство выполнено криминальными элементами из состава организованной преступной группировки с разветвленными и мощными связями в уголовной среде среди так называемых "воров в законе".

Также, по его словам, указанная "преступная группировка, которая включает в свой состав криминальные элементы — выходцев из Крыма и Донецкого региона, имеет, и это подтверждено следствием, тесные связи с уголовной средой Российской Федерации".

При этом Матиос отметил, что по одной из версий следствия, "в связи с получением данных о неоднократных телефонных соединениях с сопредельными государствами, именно из-за пределов нашей страны был получен заказ на совершение указанного преступления".

Также Матиос отметил, что на Рувина после лечения было совершено второе покушение на убийство.

"В результате получения пулевых ранений был более чем на полгода Рувин отстранен в связи с необходимостью проведения сложных оперативных вмешательств и операции-лечения за рубежом. По возвращению в Украину была повторно совершена попытка, точнее на автомобиль, на котором всегда передвигался Рувин Александр Григорьевич", — отметил Матиос.

Как известно в ГПУ ранее сообщали о том, что в Украине задержали подозреваемого в совершении покушения на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Рувина.

Напомним, вечером 18 ноября 2015 года в Киеве на территории Оболонского района неизвестный злоумышленник трижды выстрелил в Александра Рувина из неустановленного оружия, а когда тот упал — скрылся с места происшествия.

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Донбасс убийство эксперт крушение Боинг Матиос покушение Рувин
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