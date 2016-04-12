Непростой день в Раде, под стены парламента стянули полицию и Нацгвардию

Сегодня, 12 апреля, в Верховной Раде не простой день. В Украине может появиться новый премьер-министр.

В парламенте будут рассматривать представления Арсения Яценюка на увольнение и потом, возможно, будет создана коалиция. Также ожидают, что будет объявлено о новом правительстве. Переговоры относительно нового правительства продолжались до поздней ночи, пишет ТСН.

Также издание сообщает, что у стен Рады дежурит полиция и Национальная гвардия. Один рубеж Нацгвардии стоит у стен парламента, другой — в парке. Также возле Рады стоят машины Нацгвардии, карета скорой помощи и пожарная машина.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже Владимиру Гройсману передали соответствующее заявление политика.