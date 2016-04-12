Сегодня Рада может отправить в отставку Яценюка и избрать нового премьера: онлайн-трансляция

Сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В Раду прибыл президент Петр Порошенко.

В зале зарегистрировались 288 депутатов. Полчаса отведены на выступления парламентариев.

Но на данный момент в повестке дня вопроса об увольнении его с поста главы Кабмина нет, пишет УНИАН.

Кроме того, в парламент сегодня поступит представление об отставке с должности премьера Арсения Яценюка.

Далее, если за его отставку проголосуют, начнется процесс образования новой коалиции. И уже коалиция сможет официально выдвинуть кандидата на должность нового премьера.

Также сегодня Верховная Рада должна рассмотреть ряд законопроектов по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как пишет издание, в частности, речь пойдет о сопровождении военнослужащих при продолжении лечения в санаторно-курортных учреждениях.

Также депутаты рассмотрят проект закона о защите информационного пространства Украины.

Кроме того, парламент должен рассмотреть ряд экономических вопросов, среди которых законопроект о Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также включить в повестку дня сессии предполагается, в частности, законопроект о принципах государственной политики здравоохранения.

В повестку дня предполагается включить законопроект об особенностях использования отдельных публичных средств на территории Донецкой области.

Среди прочего, сегодня в повторном первом чтении должен рассматриваться доработанный законопроект об образовании.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Украине может появиться новый премьер-министр.

У стен Рады дежурит полиция и Национальная гвардия. Один рубеж Нацгвардии стоит у стен парламента, другой — в парке. Также возле Рады стоят машины Нацгвардии, карета скорой помощи и пожарная машина.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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Видео: Верховна Рада