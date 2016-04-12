Фракция БПП несет ответственность за будущее нового правительства — нардеп

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде продолжит свою работу, направленную на принятие ряда законов, необходимых для реформирования страны и европейской интеграции.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии журналистам.

"Мы будем делать все возможное, чтобы в парламенте продолжилось принятие нужных законов, так как это делалось нами уже полтора года. Я также хочу подчеркнуть, что наша фракция вообще остается управляемой, в отличие от некоторых наших коллег", — сказал Тетерук.

"Мы видим неспособность некоторых фракций, которые сначала взяли на себя политическую ответственность, как это было прописано в коалиционном соглашении, — строить европейский вектор развития Украины. Теперь они говорят что угодно, в том числе и о перевыборах, которые могут сыграть на руку реваншистским силам. О какой политической ответственности тут может идти речь?", — отметил народный депутат.

Тетерук также заверил, что фракция готова работать в новой коалиции и в полном составе голосовать за новое правительство и его программу.

"Мы готовы брать ответственность, все наши 81 плюс один (Парубий. — Ред.). Однако будет ли 226 голосов — зависит не от нас, а от фракции БПП, которая в значительной степени инициировала смену правительства Арсения Яценюка и теперь несет ответственность за будущее нового Кабмина", — сказал депутат.

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" также подчеркнул, что его политическая сила довольна результатами деятельности премьер-министра Арсения Яценюка.

"Он заложил ряд положительных вещей. Это избавление от энергетической зависимости от России, это процессы по дерегуляции и внимание к обороне. И, что самое важное, — впервые это правительство было последовательным, ответственным и не боялось брать на себя ответственность. Ни один другой премьер-министр до этого был неспособен к этому, а только занимался популизмом и переделом государственного имущества", — резюмировал Тетерук.