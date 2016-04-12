Затягивание с назначением нового Кабмина происходит из-за несогласованности между Порошенко, Гройсманом и БПП — нардеп

Затягивание в Верховной Раде с рассмотрением вопроса об отставке Арсения Яценюка и назначения нового премьера происходит из-за того, что до сих пор не согласован окончательный состав правительства кандидатом в премьеры Владимиром Гройсманом, фракцией БПП и президентом Петром Порошенко.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в комментариях журналистам.

Она подчеркнула, что "Народный фронт" готов к пакетному голосованию, в которое должны войти: отмена постановления о неудовлетворительной работе правительства, формирование парламентской коалиции, увольнение действующего премьера и назначение нового главы правительства после выдвижения его кандидатуры коалицией и внесения соответствующего представления президентом. После этого должно произойти замена президиума Верховной Рады.

"Мы видим главную проблему в том, что нет согласованного состава правительства. Нет окончательного определения с кандидатом в премьер-министры от Блока Петра Порошенко", — сказала она.

"Кризис настолько затянулся, что должно состояться прямая передача власти от Яценюка к правительству Гройсмана. Но поскольку возникли проблемы с составом правительства, с видением самого кандидата в премьеры, то именно поэтому процесс снова может затягиваться", — резюмировала Сюмар.