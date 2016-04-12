Комитет Рады рекомендовал принять отставку Яценюка

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту удовлетворить заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке.

Об этом написал член комитета Руслан Сидорович от фракции "Самопоміч" на своей странице в Facebook.

При этом нардеп добавил, что одновременно комитет рекомендовал отменить постановление Рады от 16 февраля о признании работы правительства Яценюка неудовлетворительной.

"Я так понимаю, что именно такой текст постановления будет вынесен на голосование в зал. Пренебрежение основными принципами работы парламента и непоследовательность в своих выводах, манипуляции с процедурами создают все больше опасных прецедентов. Все больше сомнения меня охватывают, ведь легитимнистю решений парламента нельзя пренебрегать", — написал депутат и выразил свое негативное отношение к документу.

Зараз на засіданні комітету розглядаємо історичний документ. Але кворум зібрати ніяк не можемо :(P. S. Нарешті кворум ... Опубликовано Русланом Сидоровичем 12 апреля 2016 г.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Украине может появиться новый премьер-министр.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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