Комитет Рады рекомендовал принять отставку Яценюка

Комитет также решил отменить постановление о признании работы правительства неудовлетворительной.
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту удовлетворить заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке.
Об этом написал член комитета Руслан Сидорович от фракции "Самопоміч" на своей странице в Facebook.
При этом нардеп добавил, что одновременно комитет рекомендовал отменить постановление Рады от 16 февраля о признании работы правительства Яценюка неудовлетворительной.
"Я так понимаю, что именно такой текст постановления будет вынесен на голосование в зал. Пренебрежение основными принципами работы парламента и непоследовательность в своих выводах, манипуляции с процедурами создают все больше опасных прецедентов. Все больше сомнения меня охватывают, ведь легитимнистю решений парламента нельзя пренебрегать", — написал депутат и выразил свое негативное отношение к документу.
Зараз на засіданні комітету розглядаємо історичний документ. Але кворум зібрати ніяк не можемо :(P. S. Нарешті кворум ...Опубликовано Русланом Сидоровичем 12 апреля 2016 г.
Напомним, сегодня, 12 апреля, в Украине может появиться новый премьер-министр.
Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.
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