Геращенко о заложнике боевиков-сотруднике ООН: украинец, находится в тюрьме

В захваченном Донецке боевики ДНР взяли в заложники сотрудника мониторинговой миссии ООН, который является украинцем.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, нардеп Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что наш соотечественник находится в тюрьме.

"…к нему не допускают представителей международных миссий. Я проинформировала об этом вопиющем случае координаторов от ОБСЕ и в минской ТКГ, и в гуманитарной подгруппе", — отметила политик.

По ее словам, "международные гуманитарные миссии, СБУ, МИД, минская гуманитарная группа прилагали максимум усилий, работали в дипломатической и политической плоскости, задействовали все возможные непубличные усилия для освобождения украинца".

Напомним, ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в течение марта в Донецке боевики ДНР в рамках операции по поиску и обезвреживанию "украинских шпионов" застрелили четырех местных жителей.