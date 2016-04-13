Коалиция поддержала кандидатуру Гройсмана на должность премьера и состав нового Кабмина

В среду, 13 марта, на собрании парламентской коалиции президенту Украины Петру Порошенко была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил один из участников собрания, пожелавший остаться неназванным, передает УНИАН.

За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против. Собрание ведет лидер фракции "БПП" Юрий Луценко.

"Коалиция только что абсолютным большинством поддержала кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра", — написал пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в своем Twitter.

Еще одним голосованием, по словам Столярчука, коалиция поддержала согласованный состав нового правительства.

В то же время, как сообщил депутат БПП Сергей Лещенко, на собрании коалиции объявили, что заместитель министра инфраструктуры - руководитель аппарата Владимир Омелян выдвинут на должность министра ведомства.

При этом депутата Игоря Насалика решили назначить на должность министра энергетики и угольной промышленности.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, когда Рада может проголосовать за новый Кабмин.