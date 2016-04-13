Политтехнолог рассказал, почему в отношениях Порошенко и Гройсмана произошел раскол

В отношениях между спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом (кандидат на пост премьера) и президентом Петром Порошенко произошел раскол, поскольку первый начал воспринимать себя как равного главе государства.

Об этом сообщил политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец, комментируя ситуацию вокруг назначения нового Кабмина, пишет Новое Время.

В то же время аналитик уточнил, что раньше многие воспринимали нынешнего председателя парламента и его возможное правительство, как придаток к Администрации президента.

"Не далее, как на прошлой неделе, глава АП Борис Ложкин сказал мне лично, что это мнение ошибочно, Гройсман вполне может сказать "нет" многим в этой стране, включая президента", — отметил эксперт.

Также тот задался вопросом, почему идут "ожесточенные бои" вокруг назначения нового Кабмина. "Правительство Гройсмана, по факту, должно было состоять из трех команд: БПП (выдвиженцы президента), "Народного фронта" (шесть человек) и самого Гройсмана", — сказал он.

По его данным, предполагалось, что последняя команда будет самой маленькой: спикер Рады обставлен "красными флажками" и не имеет своей опоры (партии) в Раде. "Конфликт, фактически, произошел на ментальном уровне", — добавил Березовец.

"Многие воспринимали его как младшего партнера президента, а он начал воспринимать себя как равного Порошенко. Непонимание сути произошедших метаморфоз… породило нынешние конфликты в отношениях с президентом", — сообщил политтехнолог.

Более того, он считает, что раскол в их отношениях будет только углубляться. "Порошенко таких вещей не забывает. Он может сделать вид, что забыл…", — считает директор компании Berta Communications.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже Владимиру Гройсману передали соответствующее заявление политика.