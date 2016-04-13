Гройсман рассказал, когда Рада может проголосовать за новый Кабмин

В среду, 13 апреля, коалиция Верховной Рады должна провести собрание, чтобы в четверг состоялось голосование за назначение нового Кабинета министров.

Об этом заявил спикер парламента Владимир Гройсман (является кандидатом на пост премьера), открывая его заседание, пишет Укринформ.

"Вчера (12 апреля — ред.) были консультации с руководителями фракций, с президентом...", — отметил политик.

По мнению председателя Рады, участники мероприятия "вышли на тот формат, который может быть приемлемым, ответственным и позволит вывести страну из сложившегося кризиса".

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк сообщил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра нашей страны, позже Владимиру Гройсману передали соответствующее заявление политика.