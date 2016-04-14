Сегодня Рада может утвердить новый Кабмин: онлайн-трансляция

Сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины на пленарном планирует рассмотрит вопрос назначения нового Кабинета министров.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко написал в соцсети, что "в 10.00 начало пленарного заседания. Сначала заслушаем действующего Премьера. Потом выступит Президент и внесёт кандидатуру Владимира Гройсмана, предложенную ему коалицией. Потом на голосование будет поставлен вопрос отставки действующего и назначения нового Премьера (одним постановлением). Потом отставка спикера и первого вице-спикера", — написал он.

Также в повестку дня включены вопросы "О Кабинете министров Украины", "О формировании состава Кабинета министров Украины", "Об увольнении с должностей членов Кабинетов министров Украины", "Рассмотрение вопроса об одобрении программы деятельности Кабинета министров Украины". Также запланировано рассмотрение вопросов "Об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины, об избрании председателя Верховной Рады Украины и первого заместителя председателя Верховной Рады Украины" и "О досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов Украины".

Кроме того, сегодня народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты "О внесении изменения в статью 11 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами и усиления государственного контроля за использованием и охраной земель", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения".

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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