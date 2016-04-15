Долгожданный новый Кабмин: станут ли достойные люди "людьми результата"

Долгие и сложные переговоры по кадровому составу нового Кабинета министров наконец-то завершились, и их результат, по словам некоторых экспертов, с которыми общался "Главред", внушает сдержанный оптимизм. Верховная Рада утвердила и главу правительства — Владимира Гройсмана, и новый состав Кабмина, кроме министра здравоохранения.

Эксперты отмечают, что новый Кабмин чрезвычайно раздут. Так, отныне в нем шесть вице-премьеров, которых политологи называют не иначе, как "министрами без портфелей", и затрудняются объяснить, чем именно эти члены правительства будут заниматься, для чего нужны.

Должности в новом Кабинете министров распределены следующим образом: первый вице-премьер — министр экономического развития — Степан Кубив; вице-премьер по АТО и оккупированным территориям — Владимир Кистион; вице-премьер по евроинтеграции и евроатлантической интеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе; вице-премьер по социальным вопросам — Павел Розенко; вице-премьер по гуманитарным вопросам — Вячеслав Кириленко; вице-премьер — министр регионального развития — Геннадий Зубко; министр финансов — Александр Данилюк; министр Кабинета министров — Александр Саенко; министр обороны — Степан Полторак; министр иностранных дел — Павел Климкин; министр внутренних дел — Арсен Аваков; министр юстиции — Павел Петренко; министр социальной политики — Андрей Рева; министр экологии и природных ресурсов — Остап Семерак; министр аграрной политики — Тарас Кутовой; министр информполитики — Юрий Стець; министр образования и науки — Юлия Гриневич; министр молодежи и спорта — Игорь Жданов; министр культуры — Евгений Нищук; министр инфраструктуры — Владимир Омелян; министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — Вадим Черныш; министр энергетики и угольной промышленности — Игорь Насалик.

Как видим, появились и новые должности, в частности, вице-премьер по АТО и оккупированным территориям, вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Это новшество получило неоднозначные оценки экспертов.

Политологи рассказали "Главреду", чего ждут от нового Кабмина, какие кадровые решения стали для них неожиданностью, какие из них являются удачными, какие, наоборот, вызывают сомнения и опасения, а также какие надежды они возлагают на нового премьера.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик:

Процесс формирования нынешнего Кабинета министров свидетельствует о том, что существующая в Украине политико-правовая модель исчерпывается. Поскольку договоренности между двумя фракциями (хоть и самыми крупными) при участии мажоритарных "тушек" указывают на то, что процесс был непрозрачным, без привлечения общественности, без обсуждения специалистами, без общественного кастинга. Просто избирались люди, которые близки к определенным финансово-политическим группам или отдельным участникам коалиционных договоренностей (к Порошенко, Яценюку или Гройсману).

По большому счету, учитывая механизм формирования этого правительства — "правительство на двоих" плюс "тушки", можно сделать вывод, что этот Кабмин обречен на внутренние конфликты, на отсутствие доверия общественности к нему. Он будет под постоянным фокусом критики. Собственно, и решения, которые будут приниматься этим Кабмином, будут иметь признаки олигархического консенсуса. Но консенсус не бывает долгим и, как правило, заканчивается, кризисом. Кризис — неизбежен. Уже осенью мы столкнемся с политическим и социальным кризисом. И выборы станут неотвратимы.

Если говорить о составе нового Кабмина, то, безусловно, есть достойные люди, появление которых в правительстве можно приветствовать. Но дело — не в личностях, что доказывают нам так называемые "варяги", специалисты, которые приехали из других стран, чтобы наладить работу министерств. Они столкнулись с нашей системой принятия решений, сопротивлением и саботажем со стороны бюрократии, отсутствием политической воли к реформированию. Так что наличие тех или иных людей (того самого Гройсмана) еще не значит, что у них будут истории успеха, которыми они смогут похвастаться по окончанию их каденции в Кабинете министров.

В большинстве своем люди, которые сейчас оказались в составе Кабмина, это люди, которые имеют определенный бекграунд в бизнес-отношениях, либо являются аффилированными к президенту или премьеру. Это люди, у которых есть определенный бекграунд коррупционных скандалов. Это люди, которые не пользуются доверием даже в тех сообществах, которые они будут возглавлять.

Потому я не ожидаю реформы медицины. Не ожидаю быстрой реформы инфраструктуры и строительства. Я считаю, что будет застой в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Думаю, что будут только политические действия по децентрализации — настоящей децентрализации будет добиться достаточно сложно. И это создаст определенные проблемы для самого Гройсмана, который хотел бы, чтобы децентрализация стала его "фишкой" и вытягивала его рейтинг. Также я не вижу перспектив в инфраструктурных сдвигах.

Шесть вице-премьеров — кем и чем они будут управлять? Это все "министры без портфелей", статус которых является просто данью политической квоте, не более того. Появление вице-премьера по вопросам евроинтеграции могло бы создать кросс-координацию процесса по приближению Украины к европейским стандартам и выполнению Киевом Соглашения об ассоциации, чтобы не появлялись взаимоисключающие решения, которые бы перечеркивали достижения того или иного ведомства в рамках выполнения условий соглашения. Однако у меня возникают вопросы относительно избрания Иванны Клипуш-Цинцадзе на эту должность, относительно ее способности влиять на управленческий процесс. Она известна в грантовой среде, известна как политик. Но, как к управленцу, у меня есть к ней вопросы. Она воспитана несколько в иной традиции. То же касается министра экономики и министра инфраструктуры. Этим людям будет довольно сложно руководить процессом и добиваться конкретного результата.

Я бы приветствовал появление человека, занимающегося вопросами АТО и оккупированных территорий в Кабмине, но я не понимаю разведение этих должностей и создание вице-премьерской должности. Да и в самой Верховной Раде сейчас мало кто понимает, о ком и о чем идет речь. Если говорить о министерстве в этой сфере, то если бы это был вице-премьер — министр, если бы это был человек, имеющий опыт управления администрацией или был представителем местного самоуправления освобожденных территорий Донбасса, то я бы понял такое назначение. Ведь такой человек знал бы и понимал, что делать, за что хвататься, что первоочередное, а что второстепенное. Но такой человек не назначен, более того, должности разведены на две. А, кроме того, нет четкой стратегии для этого министерства и вице-премьера. Пока они создадут стратегию, пока утвердят, пока проведут через Кабмин — пройдет время. Даже само наполнение траста деньгами для восстановления разрушенных территорий Донбасса после оккупации не ведется, даже нет такой проектной идеи.

Это все говорит о том, что Гройсману будет очень сложно руководить всем этим хозяйством и доказывать эффективность тех или иных своих министров.

Политолог ВладимирЦибулько:

Что касается назначений, то среди настоящих профессионалов, людей результата, которые появились в правительстве, я бы назвал Степана Кубива, Александра Данилюка, также остались Геннадий Зубко и Павел Петренко. Также позитивом является возвращение в правительство Остапа Семерака, приход Тараса Кутового, возвращение Евгения Нищука, сохранение в качестве министра Владимира Омеляна. И, безусловно, Игорь Насалик, как один из самых опытных политиков, на должности министра энергетики — с одной стороны, приятная неожиданность, а с другой — не совсем понятно, что он сделает приоритетом своей деятельности. Хотя он — человек бизнеса, человек результативный.

Неприятной неожиданностью стала замена Сергея Квита Лилией Гриневич. Поскольку Гриневич была как раз той фигурой, которая сужала инициативы Министерства образования, приглушала их. А теперь в качестве министра она несколько приостановит те реформы, которые проводил Сергей Квит и его команда.

Назначение премьером Гройсмана не стало неожиданностью. Именно благодаря Владимиру Гройсману основные тенденции по развитию международных обязательств страны будут сохранены. В первую очередь, будет в очередной раз подтвержден евроинтеграционный вектор Украины. А для бизнеса со стороны такого успешного регионального менеджера, каким был Гройсман на должности городского головы, очевидно, есть надежды на то, что все самые лучшие идеи по дерегуляции, которые позволят запустить экономику, Владимир Гройсман реализует в ближайшие два месяца.

В новом правительстве появился долгожданный вице-премьер по евроинтеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она достаточно опытный аналитик, общественный деятель, человек, который очень хорошо знает практику функционирования западных аналитических фондов. Думаю, что она очень быстро найдет контакты в Брюсселе, которые необходимы Украине.

Среди новых должностей — министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Как общенациональный политики г-н Черныш не проявил себя. Но будем надеяться, что это альтер-эго самого Владимира Гройсмана, и что Черныш будет непосредственным исполнителем воли Владимира Гройсмана. Это позволит Гройсману больше концентрироваться на контактах с Верховной Радой, на работе с фракциями и отдельными депутатами ради стимулирования стабильного большинства и консервации коалиции на как можно более длительный срок (чем он и занимался на должности главы ВРУ). По сути, в обязанности премьер-министра входит обязанность поддерживать на плаву коалицию и стимулировать ее к успешной работе, а также формировать круг новых союзников среди тех, кто сейчас не голосовал за премьера Гройсмана.

Вице-премьер по гуманитарным вопросам Кириленко — это как раз одна из наименее объяснимых должностей. "Народный фронт", осознав, что не получит серьезные и экономически важные ведомства, сделал акцент на "наполнении портфельной корзины". К примеру, борьба за Минобразования — иррациональна, как и сохранение г-на Кириленко в качестве вице-премьера. Эти две вакансии, которые не сделают "Народный фронт" рейтинговым. Рейтинговым его сделает разве что успешная деятельность нового главы ВРУ. Парубий — человек последовательный и патриотичный, в отличие от Арсения Яценюка, который больше занимался лоббированием интересов определенного олигархического круга, чем своей политической силы. Будем надеяться, что Андрей Парубий на должности главы парламента быстро восстановит электоральные рейтинги "Народного фронта". Однако Кириленко или Гриневич вряд ли поспособствуют этому. "Народный фронт" ради сохранения коалиции взвалил на себя почти весь гуманитарный блок. Вряд ли эти министры от "Народного фронта" будут способны внести какой-то живой поток в деятельность ведомств, которые они возглавили. Скорее всего, эти люди попытаются сохранить статус-кво и найти личную выгоду от этих назначений.

У этого Кабмина есть приблизительно два месяца до завершения нынешней сессии, чтобы изменить стиль ведения дел, по сравнению с правительством Арсения Яценюка. Если стиль не изменится, то неверие общества в потенциал этого политического поколения существенно углубится.

Политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил:

В зале ощущается какое-никакое удовлетворение от того, что получилось в результате этого голосования. Есть недовольство некоторых политических сил, которые очень жестко настаивали на досрочных выборах. Однако никто, кроме Юлии Тимошенко, не доходил до истерики, и все очень спокойно отреагировали. Этап пройден — есть ощущение, что появилось что-то, что лучше, чем то, что было. Плюс, параллельно с этим, есть вероятность того, что скоро может быть принята программа действий Кабинета министров, которая даст этому правительству иммунитет на год. Особо никто не надеялся, что такое может быть одномоментно.

Несмотря на то, что в коалиции сейчас всего две фракции, ее поддерживают достаточно неплохо. Можно рассчитывать на то, что у этого правительства будут голоса, более-менее спокойная работа, и что не будет в ближайшем будущем особого торпедирования. В стране была проблема, которая имела вполне конкретное имя — Арсений Яценюк. Он создавал проблемы своей конфликтностью. Теперь такой проблемы нет, и все вздохнули с облегчением.

Посмотрим, как заработает финансово-экономический блок нового правительства. Поскольку экономика практически разрушена, ее придется поднимать почти что с нуля. Люди, которые будут отвечать за этот блок, пока что не опытны в правительственной работе. Кубив засветился как банкир, Данилюк — как администратор… Однако, как они будут справляться и вытягивать эту сферу, как министры, пока что не понятно.

У этого правительства есть проблема — его раздутость. Вспоминаю, как в Киев прилетал премьер одной из скандинавских стран, и сказал одну фразу, что ему очень сложно работать, потому что коалиция в их парламенте навязала ему очень раздутый кабинет министров — аж восемь человек. А у нас под 30! Такой структуре работать очень сложно. Структура раздута, есть целый ряд министерств, которых нигде в мире больше не существует (их объединяют). К примеру, нет профильных министерств по сферам экономических направлений. Это еще при Советском Союзе одну экономическую политику отрабатывало до десятка министерств. Наше правительство — переходное между типичным советским и типичным европейским.

Большое количество вице-премьеров — это тоже ненормально. Тем более, большая их часть — это типичные "министры без портфелей", и их функции четко не понятны. Скажем, не понятны функции Кириленко. Что он будет координировать? Он не является вице-премьером по социальной политике — этим занимается Розенко, отвечая и за социальную политику, и за культуру, и за медицину, и за образование. Что будут делать "министры без портфелей", будучи вице-премьерами, остается загадкой.

Однако вице-премьер по евроинтеграции — это вполне логично, хоть эту должность часто и критикуют. Во всех странах, которые проходили период евроинтеграции, такие вещи были. Потому что евроинтеграцией, адаптацией всех законодательных актов должны заниматься все министерства без исключения, но кто-то должен этим руководить. Премьер-министр этим руководить не может, но это должен делать кто-то, кто по уровню не уступает рангу министра. Для этого такой вице-премьер и необходим.

А вот должность вице-премьера по социальным вопросам не понятна, для чего нужна, ведь есть такой министр. Можно понять еще появление вице-премьера по вопросам АТО и оккупированных территорий, поскольку этим тоже должны заниматься все ведомства, кто-то должен координировать работу и командовать министрами, собирать их у себя, распределяя нагрузку между министерствами. Но когда дублируются конкретные отдельные министерства по сфере — не понятно. Скорее всего, это стало результатом компромисса, и Владимиру Гройсману навязали группу людей, которых нужно было где-то пристроить. Это плохо, поскольку будет усложнять работу правительства, но не существенно. Правительство создается двумя политическими силами, и при этом не будет "лебедя, рака и щуки".

Неприятны некоторые договоренности и компромиссы. Например, Аваков, который торпедировал деятельность и самого Гройсмана, и президента, и вносил момент откровенного противостояния и противодействия, но он по-прежнему в правительстве. Аваков был одним из ключевых требований "Народного фронта", без которого они бы не согласились на создание коалиции. С этим пришлось мириться. Но это будет некий фактор противостояния в пределах Кабмина. Это меньше связано с Петренко — он более спокойный человек, не конфликтный. При нем все-таки были не только "штукатурные" реформы. А МВД только штукатурку и обновило, не больше.

Что касается Министерства топлива и энергетики, то я знаю Игоря Насалика, он интересный человек, компетентный, хороший специалист и достаточно честный. Мне кажется, что это нормальное назначение. Но — возникает вопрос: это правительство вроде собирается стать преемником предыдущего, в том числе в энергетической сфере, собирается продолжать и развивать деятельность предшественников. Однако Насалик по своей позиции на 180 градусов, диаметрально противоположен позиции Демчишина. Это была откровенная война, и по всем пунктам Насалик заявляет, что будет делать все наоборот. Как это все будет происходить, пока не понятно. Думаю, что все уляжется, и они выработают свою концепцию. Но пока понять, как это будет выглядеть, сложно. Ну, министр, который на 180 градусов планирует развернуть деятельность министерства, очевидно, полностью сменит состав министерства, его структуру… Это будет некоторый период землетрясения, и мне сложно сказать, чем это все закончится.

Если говорить о министре из гуманитарной сферы — Лилии Гриневич, она — прекрасный специалист. Я очень хорошо знаю, насколько она прекрасный специалист по средней школе. Не сомневаюсь, что сейчас наконец начнут полноценно заниматься и разбираться со средней школой, и здесь будет достигнута нормальная адекватная ситуация. Однако я не знаю ее позицию по высшему образованию, поскольку она не особо активно ее декларировала. Однако мы видели предшественников у того же Квита, которые в сфере образования просто ничего не делали.

Если судить по той программе Кабмина, которую озвучил Гройсман, то все выглядит адекватно. Знаю Гройсмана еще как мэра Винницы, который подобные проекты осуществлял довольно быстро, не затягивая. Он принимал решения, и они реализовывались в течение каких-то недель. Безусловно, уровень города — несколько другой, чем у государства. Но, тем не менее, как-то он и ресурсы, и средства находил. Учитывая то, что я услышал, и зная, как он это будет делать, у меня есть некоторый сдержанный оптимизм. Так что, оценивая результаты сегодняшнего дня, я отношусь к ним оптимистично.

Несмотря на все ожидания, связанные с внутренним противостоянием в Кабмине и борьбой в ВР, где все время будут балансировать на грани — 225 голосов, все-таки думаю, что будет спокойная и мирная работа. Настроения в зале, на самом деле, не враждебные. Лидеры фракций могут выступать с возмущенными заявлениями, потому что они должны с ними выступать. Но, в целом, настроение довольно спокойное. Так что избрание нового правительство воспринято в положительном контексте. Это значит, что это правительство не начинает с противостояния и войны — оно начинает с нормальной работы, и палки ему в колеса, возможно, не особо-то и будут ставить.