Парубий хочет введения визового режима с Россией

Новый спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что выступает за введение визового режима с Россией.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН

"Находясь на должности секретаря СНБО, я выступал с инициативой введения визового режима с Российской Федерацией. Эта моя позиция остается. Я считаю, тот путь, который мы должны пройти. Когда мы видим агрессию со стороны какого-либо государства, такие отношения останавливаются и приостанавливаются", — сказал Парубий.

В то же время Парубий не прокомментировал вопрос, будет ли поставлен на голосование разрыв дипломатических отношений с Россией.

Как известно, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам отклонил проект Постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Видео: ТСН