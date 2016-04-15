Порошенко: возможно седьмая мобилизация будет последней в этом году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрактники в значительной мере отсрочили новую волну мобилизации, и если будет седьмой призыв в АТО, то он будет единственным в этом году.

Об этом он сказал во время мероприятий по случаю годовщины создания добровольческих батальонов МВД, пишет УНН.

"Десятки тысяч украинских патриотов воспользовались этой возможностью (служить в контрактной армии — ред), что дало нам возможность значительно отсрочить новую волну мобилизации, значительным образом сократить ее возможную численность. Если будет эта волна мобилизации, она будет единственной в этом году", — сказал Президент.

По словам Порошенко, если не будет обострения на востоке, будет возможность обеспечить демобилизацию четвёртой и пятой волн мобилизации, в основном обеспечив комплектацию частей и подразделений военнослужащими по контракту.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае необходимости проведения следующей волны мобилизации в Украине на военную службу могут призвать 10-12 тыс. человек.