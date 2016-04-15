Порошено уволил командующего ВМС Украины Гайдука

В пятницу, 15 апреля, президент Петр Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что об этом говорится в указе президента №161.

"Уволить вице-адмирала Гайдука Сергея Анатольевича с должности командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", — сказано в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе создадут современную базу ВМС Украины.