В США объяснили, почему не дали Украине летальное вооружение

Соединенные Штаты Америки не предоставляют Украине летальное оружие, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.

Об этом постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила в интервью "Голосу Америки", пишет ZN.ua.

"В Белом доме считают, что военное решение конфликта было бы катастрофой для всех... Удвоив ставки и предоставив Украине больше оружия, мы получим больше боли для украинцев. Пострадает гораздо больше людей", — подчеркнула дипломат.

В Вашингтоне считают, что экономические санкции и дипломатическое давление на Кремль в комплексе с успешными реформами в Украине будут более эффективными, чем активизация боевых действий на Донбассе.

"Мы предоставили много нелетальных вооружений. Около трех миллиардов долларов в виде займов и других форм финансовой помощи. Мы инвестируем в реформу правосудия и антикоррупционные программы. Время покажет, что такая политика и изоляция России принесут ожидаемые результаты", — сказала Пауэр.

Ранее Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что в политике с РФ нужно быть осторожными, поскольку многие вещи могут просто спровоцировать страну, а "россияне — провокаторы".

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