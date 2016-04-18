В разведке США посчитали количество российских военных на Донбассе

На территории оккупированного Донбасса насчитывается от трех до четырех бригад российских военных, что составляет около 10 тысяч человек.

Об этом рассказала старший аналитик по Евразии и странам бывшего СССР американской частной разведывательной компании Stratfor Лорен Гудрич в интервью "Апострофу".

По ее словам, Россия также сконцентрировала большие силы возле границы с Украиной.

"По имеющейся у нас информации, Россия сконцентрировала около 40 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной. Но эти люди находятся на территории РФ. В НАТО подтверждают эту информацию. Что же касается их численности на территории Украины, то точную оценку дать очень сложно. По последним данным, на Донбассе насчитывается от трех до четырех бригад российских военных. Это значит, что на востоке Украины их около 10 тыс." — отметила аналитик.

Гудрич также отметила, что не стоит забывать и о российской военной помощи террористам Донбасса — поставкам оружия, подготовке боевиков, а также отправки своих наемников.

Эксперт признала, что, к сожалению, разведка США не располагает точной информацией об общей численности российских войск и боевиков ДНР и ЛНР.

"К сожалению, этой информации у меня нет. Нужно будет проконсультироваться по этому вопросу со своими коллегами", — сказала она.

Кроме того в Stratfor сомневаются, что Россия перевела ядерное оружие с юга в Крым.

"В Крыму достаточно много войск, которые могут обслуживать ядерные носители. В частности, пусковые установки, самолеты, которые способны нести заряды с ядерными боеголовками. Тем не менее, крайне маловероятно, что Россия перевела ядерное оружие с юга в Крым", — сказала эксперт.

Напомним, ранее заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что на Донбассе в зоне проведения АТО присутствует большое количество российских военных.