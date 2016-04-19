Політолог Костянтин Матвієнко: сьогодні Кремль не має стратегії щодо поглинання України

На сайті "Главред" відбувся чат із політологом та письменником, експертом корпорації стратегічного консалтингу "Гардаріка" Костянтином Матвієнком. Спілкуючись із читачами, він розповів, наскільки злагодженої роботи можна чекати від нового Кабінету міністрів, наскільки довговічною буде новостворена коаліція, чи закрите для нас питання Криму, як змінилися плани Кремля щодо України, а також як результати голландського референдуму позначаться на просуванні України в ЄС.

Подаємо стенограму чату з Костянтином Матвієнком.

Tarass: Як думаєте, чи постануть перед відповідальністю українські політики, які "засвітилися" в Панамських документах, чи їм усе зійде з рук?

Костянтин Матвієнко: Їм усе зійде з рук.

Tarass: Чи повернеться Крим до складу України, чи про це годі мріяти, бо, як наполягає російське керівництво, "питання Криму — закрите питання"?

Костянтин Матвієнко: Питання Криму не закрите для українського суспільства. Але нинішня влада робить усе можливе, щоб зберегти його в "сірій зоні", тобто "ні вашим, ні нашим", що дає можливість для контрабандного зв'язку та нещадної експлуатації природних ресурсів Криму.

Tomas: Как думаете, почему голландцы на референдуме проголосовали "против" Украины? Цивилизованные страны просто боятся с Украиной связываться? И как результаты этого референдума отразятся на дальнейшем движении Украины на пути евроинтеграции?

Костянтин Матвієнко: Голландці голосували не проти України, а проти нинішньої ситуації в Євросоюзі. Результат референдуму негативно позначиться на просуванні України в ЄС. Значна вина за це лежить на українському керівництві.

slava_tur: Давайте поговорим о будущем Украины. Каким Вы его видите через три года, семь лет, десять лет? И еще хочу услышать от Вас о качестве нашей элиты, ибо считаю, что именно она (украинские политики и олигархи) виноваты в том, что происходило в Украине, в отличие от мнения, что виновен народ(народ, конечно, "гниловат", но, мне кажется, что толковая элита могла бы с ним "свернуть горы"). И как нам эту элиту воспитать или перевоспитать, неужто только через гильотину?

Костянтин Матвієнко: Зараз Україна — на роздоріжжі. Яку дорогу обере суспільство, сказати важко. Я — стриманий оптиміст.

Щодо якості української еліти, то вона є похідною від якості суспільства. І це дає підстави сподіватися на її позитивну трансформацію.

ostap_g.: Наскільки ще вистачить економічного запасу міцності в Росії, аби провадити таку саму агресивну політику та продовжувати війну в Україні?

Костянтин Матвієнко: Півтора-два роки.

ostap_g.: Як ви вважаєте, наскільки суттєво змінилися плани Кремля щодо України за два роки війни? Наскільки амбітними вони є сьогодні?

Костянтин Матвієнко: Українці, передусім добробати і волонтери, дали Кремлеві по зубах, чим сильно його здивували. Відповідно на сьогодні Кремль не має стратегії щодо поглинання України. У Кремлі сподівалися пройти парадним маршем від Луганська до Одеси, а наразі зупинені на українському Донбасі.

Smilik: Що ви думаєте про практику дарувати букети чоловікам-чиновникам, вішати портрети президента у кабінетах тощо? Чи не слід позбуватися такої традиції, як пережитку минулого? Як зазначив Парубій: "Скажу вам відверто, після всіх цих ситуацій, коли до мене йдуть із квітами, це мене насторожує". :)

Костянтин Матвієнко: Я також не розумію цієї практики.

Що стосується портретів у кабінетах, то це нагадує якісь азійські традиції запопадливості.

Smilik: Пане Матвієнко, от дві заяви, які з'явилися майже в один день. 1. Мінсоцполітики: Жителі окупованих територій мають право на пенсії — Рева 2. Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб: Україна не платитиме пенсії на окупованих територіях — Черниш. А ви чекаєте злагодженої роботи від нового Кабміну?:)

Костянтин Матвієнко: Ви правильно підмітили, тож сподіватися на злагоджену роботу кабінету Гройсмана марно.

Щодо виплат мешканцям окупованих територій, то, на мою думку, їх слід видавати виключно лише на руки тільки тим, хто зареєстрований як переселенець. Фінансувати напряму режими в ДНР і ЛНР — дурниця.

Cfyz: Когда политики не могут сделать что-нибудь реально хорошее для народа, они придумывают что-то такое нереальное, чтобы показать свою значимость, и обещают, что это нереальное может стать действительностью. Как вы думаете, вот эта долгоиграющая сказка про безвизовый режим с ЕС будет иметь конец и какой?

Костянтин Матвієнко: В Україні склалася традиція видавати за суспільно значущі речі цілком другорядні. Такі питання, як депутатська недоторканність, районні ради у Києві, безвізовий режим з ЄС, не є визначальними для суспільства. Набагато важливішими є питання тарифної політики, оподаткування пенсій, інфляції, безробіття, злочинності. Не маючи змоги запропонувати стратегію подолання цих явищ, влада підкладає нам "успіхи" у вирішенні другорядних питань.

Cfyz: Гройсман и его правительство назначены с нарушением Конституции. Можно ли считать, что правительство нелигитимно?

Костянтин Матвієнко: Я також вважаю, що уряд нелегітимний.

Константин Романчук: Как вы считаете, почему в Украине дорожает бензин? Не кажется ли вам очевидным, что количество частных маршруток в столице надо сократить в разы?

Костянтин Матвієнко: Бензин в Україні дорожчає через ненажерливість держави, виробників та продавців пального.

Якщо скоротити кількість маршруток у Києві, на столицю чекає пасажирський колапс.

Прапор Едуард: Минулого четверга порошенківська фракція у ВР таки протягнула з порушеннями на посаду прем'єра бізнес-партнера Порошенка по Вінниці Гройсмана. Особливо радісно цю подію коментували ЗМІ Ізраїлю, звісно. На вашу думку, чого від чергової ротації в уряді слід чекати нам, пересічним українцям?

Костянтин Матвієнко: Нічого хорошого.

Terenko_S.: Одне з останніх соціологічних досліджень у Росії показало, що трохи знизився рівень довіри до російського лідера у суспільстві. Питання таке: до яких кроків може вдатися Путін, аби виправити ситуацію і знову заробити бонуси? Нам слід готуватися до чергового "Крим-нашу"?

Костянтин Матвієнко: Ресурсів для ескалації агресії проти України в Кремля значно менше, аніж два роки тому. Путін переважно зосередиться на підтримці свого рейтингу з використанням внутрішніх чинників, наприклад, репресій проти корупціонерів.

Kondor: Г-н Матвиенко, поделитесь, пожалуйста, своим видением вероятных сценариев развития событий на Донбассе, предполагает ли хоть один из них реальное возвращение мира в регион? Также изо дня в день мы слышим сводки пресс-центра штаба АТО, и с каждым днем там называют все большее и большее количество обстрелов позиций украинских военных. С чем, по-вашему, связана эта активизация боевиков? Спасибо за ответы.

Костянтин Матвієнко: На мою думку, окупований Крим та окуповані території Донбасу мають бути законодавчо визначені як такі, що є тимчасово окупованими, тобто з однаковим статусом для Криму і для окупованої частини Донбасу. Так само мешканці Криму і окупованої частини Донбасу залишаються громадянами України з усіма правами, передбаченими для них Конституцією. Але, не маючи змоги контролювати ці території, Україна має цілковито заблокувати всілякі контакти з ними, а забезпечення прав громадян, які опинилися в окупації, здійснювати на контрольованій українською владою території. Всяка торгівля, постачання електроенергії, води та інших ресурсів мають бути припинені до повної деокупації. Дипломатичні стосунки з Російською Федерацією слід розірвати.

Активізація бойовиків пов'язана зі зменшенням обсягів ресурсів, які Росія надає для них. Йдеться не про військові припаси і спорядження, а про гроші і цивільні товари.

Tomas: За время премьерства Яценюк явно не набрал себе дополнительных очков. К чему теперь будет сводиться его роль в украинской политике?

Костянтин Матвієнко: Яценюк націлився на посаду президента України. Він намагається залишитися у складі так званої "стратегічної сімки", контролює щонайменше вісім посад в уряді Гройсмана та другу за чисельністю фракцію в парламенті. Це серйозні ресурси, які він може використати задля досягнення своєї мети. Але на заваді цьому справді стоїть низький рівень довіри до нього громадян. Отже, завданням його політичних технологів буде відбілити імідж для старту президентської кампанії. Він має стратегічні переваги перед президентом, бо його рейтингу далі падати нікуди, а у Порошенка є певний запас висоти.

Tomas: Почему Томенко и Фирсова лишили мандатов, когда они покинули фракцию, а перебежчиков, пополнивших ряды БПП, не собираются наказывать за их непостоянство?

Костянтин Матвієнко: Зачистка фракції БПП була зумовлена необхідністю консолідації напередодні прем'єріади. Що стосується "Самопомочі" та інших фракцій, чиї депутати перебігли до фракції БПП, то, на мою думку, відсутність реакції керівництва цих політичних проектів на таку поведінку їхніх колишніх колег є результатом домовленості з колишніми партнерами по коаліції.

Inga: Пане Матвієнко, які шанси на повернення в Україну Надії Савченко? Чи віддасть її Росія? Адже, зважаючи на стан її здоров'я, все повинно вирішуватися у найближчі дні. Що чекає на Путіна в разі, якщо ця історія закінчиться дуже погано? Дякую за відповідь!

Костянтин Матвієнко: Питання повернення Надії Савченко сьогодні передусім це, на жаль, питання її здоров'я та виживання. Я сподіваюся на краще.

Щодо Путіна, то це, на жаль, один із багатьох злочинів, здійснених його режимом проти власного народу та громадян інших країн.

Konn: Какова сегодня вероятность досрочных парламентских выборов? А президентских?

Костянтин Матвієнко: Дочасні парламентські вибори залишаються найкращим та найбезпечнішим інструментом перезавантаження влади. Можливо, це стосується і виборів президента.

Pavlo: Наскільки міцною та довговічною буде нині сформована коаліція? Як у подальшому прийматимуться рішення, якщо навіть за ключове питання щодо нового голови Кабміну БПП і НФ разом дали 206 голосів, а решту добирали за рахунок інших політсил?

Костянтин Матвієнко: Вважаю, що запас міцності нинішньої правлячої коаліції є на порядок меншим за попередню. Але тривалість її перебування при владі буде залежати від довготерпіння не парламентарів, а широких верств громадян.

Rika: Гройсман з парламентської трибуни сказав: "Я вам покажу, як керувати державою!". Покаже? Наскільки ефективним буде він у якості прем'єра, за вашим прогнозом?

Костянтин Матвієнко: Політична кар'єра Гройсмана сформувалася в часи, коли успішність того чи іншого політика визначалася здатністю до показухи. В цьому плані він може виглядати ефективним. На жаль, більше ні в чому.

Rika: Прокоментуйте, будь ласка, запропонований новий склад Кабміну, його персоналії. які кадрові рішення викликають у вас відверте занепокоєння?

Костянтин Матвієнко: Кадровий склад Кабміну визначений домовленостями між різними центрами корупційного впливу. Звідси і якість цих кадрів.

Anatoliy: Чому досі лишається порожнім крісло голови МОЗу?

Костянтин Матвієнко: Погано, що не заповнена вакансія міністра охорони здоров'я. Ця сфера є одним із головних предметів соціальної відповідальності держави. Те, що вакансія порожня, свідчить про байдужість нової коаліції до такої відповідальності.

Anatoliy: Які перспективи має в українській політиці Саакашвілі? Чи слід нашим топовим політикам боятися його конкуренції?

Костянтин Матвієнко: Саакашвілі став на низхідний тренд. Якщо ближчим часом не запропонує нових політичних змістів, виявиться пустопорожнім.

Andrew Yashchuk: Є не тільки безпілотники, а й інша військова техніка "без людей". Я веду до того: нехай знищують радіокеровані танки і комп'ютери, ніж живих людей. Можливо, так, із мінімумом жертв, повернемо назад територію окуповану Московією?

Костянтин Матвієнко: Можливо.

Nattalie: Кілька питань до Вас як до письменника, а не політичного експерта. 1. Чи багато у Ваших творах автобіографічного — з Вашого життя чи з життя нашої країни? 2. Чи плануєте написати твір, присвячений подіям останніх років на сході України? 3. Як Ви ставитеся до ідеї українських діячів культури заборонити російський аудіо- та відеопродукт в українському ефірі? Дякую.

Костянтин Матвієнко: 1. Так, у моєму першому романі "Час настав" я використовував деякі автобіографічні речі. Наприклад, обставини археологічних досліджень у Києво-Печерській лаврі, відкриття келії Феодосія Печерського. А один із батьків моїх героїв працював у Музеї історії Києва — вул. Чекістів, 8 (нині вул. Пилипа Орлика). Я починав свою діяльність робітником цього музею.

2. Я закінчив роман, який ще не має назви. Хоча дії відбуваються на іншій планеті, але вони перегукуються з обставинами війни на Сході.

3. Я — прихильник вільної конкуренції аудіо- та відеопродукції. Оскільки російський культурний продукт має яскраву політичну й ідеологічну, часто антиукраїнську забарвленість, то я з розумінням ставлюся до ідеї заборони гастролей в Україні діячам на кшталт Кобзона.

Andrew Yashchuk: Як можна зробити, щоб за допомогою Росії чи якось інакше зайти через територію РФ і взяти під повний і надійний військовий контроль україно-російський кордон? Таким чином ДНР і ЛНР будуть у "кільці". Ну, і московські "гумконвої" їздити перестануть.

Костянтин Матвієнко: Я не є військовим експертом.

Cfyz: Ну, и как вам Гройсман с его программой развития? Как вы думаете, когда разовьемся?

Костянтин Матвієнко: А никак. И программа никакая. Так не развиваются — так загибаются. :)

Надія Майна

Фото Володимира Фаліна